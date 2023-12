Stichting Welzijn organiseerde gezellige Sinterklaasmiddag in Sellingen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 6 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT SNEEUW OF REGEN | VANNACHT LOKAAL DICHTE MIST

We hebben nog steeds te maken met bewolkt en koud weer: een groot lagedrukgebied ligt nu boven het noorden en oosten van Duitsland. Wij hebben daardoor nu een zwakke tot matige noordwestenwind met nevelig weer, maar lokaal vooral nog met wat sneeuw of regen want de temperatuur ligt tussen 0 en +1. Vanmiddag stijgt dat door naar +2 of +3 en dan zal het meeste van de sneeuw verder smelten. Het is ook dan bewolkt met soms lichte regen of motregen, ook vanavond nog.

Vannacht is het dan droog maar er komen opklaringen en er kan vanavond al dichte mist ontstaan, vannacht kan dat ook zeer díchte mist worden. Bovendien daalt de temperatuur tot rond het vriespunt en het kan op veel plaatsen verraderlijk glad worden.

Morgenochtend hebben we daar ook nog last van maar eventuele mist zal snel weg zijn want de wind neemt toe. In de middag komt er windkracht 3 tot 4 uit het zuidoosten te staan bij een temperatuur rond 3 graden en af en toe zon. Morgenavond is het helemaal bewolkt en vrijdagnacht komt er wat regen bij 4 of 5 graden.

Daarna is de kou even uit de lucht met af en toe regen en vrijdag maxima rond 6, en in het weekend rond 8 graden.