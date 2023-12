Politie onderzoekt steekincident Marktplein Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 10 december, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

LANGZAAM MINDER WIND | VANNACHT WEER BUIIG

We hebben een redelijk doorwaaide dag met eerst enkele buien met windstoten, maar vanmiddag neemt de wind wat af en dan komen er enkele opklaringen. Toch komen er eind van de middag en vanavond opnieuw enkele perioden met regen, de temperatuur ligt rond 8 graden.

Later vanavond en in het begin van de nacht is het weer droog, maar later in de nacht neemt de kans op buien juist weer toe. Morgen is ook nogal wisselend met vooral ’s ochtends enkele buien maar in de middag mooie opklaringen. Matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest en een temperatuur rond 8 graden.

Dinsdag en woensdag zijn ook niet droog met veel bewolking en af en toe regen, maar woensdag draait de wind naar het noordoosten en dan is het koud met 5 graden. Na woensdag hebben we een aantal dagen met een noordwesten- of westenwind en dat zal dan meestens droog weer moeten geven met soms een drup regen, maar effectief weinig neerslag. Middagtemperatuur eind van de week rond 6 graden.