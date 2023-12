Expositie ‘Huis en haard’ in Galerie Erika Stulp

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 11 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIIGE DAG | EINDE WEEK DROGER

Een lagedrukgebied trekt vandaag over het Waddengebied naar Noord-Duitsland en de Duitse Bocht. Dat geeft nogal buiig weer en vrij veel wind: er is vanochtend windkracht 4 tot 5 uit west tot zuidwest en vanmiddag 4 tot 5 uit west tot noordwest. Daarbij is het vanochtend buiig, vanmiddag blijft het bij een paar lokale buien en dan is er af en toe zon. De temperatuur ligt de hele dag rond de 9 graden.

Vanavond neemt de wind duidelijk af en dan valt er nog een lokale bui, vannacht is het droog met heel weinig wind en kans op mistbanken. Minimumtemperatuur vannacht rond 4 graden.

Morgenochtend is het ook droog maar het raakt dan weer bewolkt en morgenmiddag en morgenavond valt er af en toe regen. Middagtemperatuur morgen rond 6 graden en een matige zuidenwind.

Woensdag is de wind veranderlijk met af en toe regen en 4 graden, donderdag is er kans op een regen- of sneeuwbui. Maar vanaf dan is het tot-en-met volgend weekend de meeste tijd droog met overdag 3 tot 6 graden en ’s nachts 0 tot 3 graden.