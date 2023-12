Toneelvereniging UDI uit Stadskanaal geeft voorstelling in De Drijscheer

ALTEVEER – Op vrijdag 19 januari speelt toneelvereniging UDI uit Stadskanaal in de Drijscheer te Alteveer de try-out van de voorstelling “Huisje aan zee”.

Jaap en Ellen hebben een huisje aan zee geboekt op een vakantiepark. Echter heeft Jaap dit via een erg voordelige site geboekt en daar de kleine lettertjes niet gelezen. Het vier persoons huisje moet gedeeld worden met andere vakantiegangers en wel met Thomas en Fiona. Zij hebben geen enkel probleem met het delen van het huisje. Jaap komt er al snel achter dat Thomas en Fiona sowieso van het delen zijn. Het stel heeft een open relatie en had afgesproken het weekendje samen door te brengen met een ander stel, in het huisje ernaast. Samen met dit stel het huisje delen ging echter niet, aangezien het andere stel hun van niets wetende schoonmoeder mee hebben.

Voor Jaap gaat een wereld open, echter Ellen kijkt alles met afgrijzen aan. Dit is namelijk niet het leven wat haar dominee elke zondag vanaf de preekstoel verkondigt. Maar wat wil het toeval, de dominee en zijn vrouw hebben ook een weekendje geboekt op het park, waardoor Ellen met haar geestelijke nood bij de juiste persoon terecht kan, of toch niet?

Zoals we van UDI gewend zijn wordt het weer een hilarische klucht, waarbij veel te lachen valt. De voorstelling begint om 20:00 uur. De zaal gaat om 19:00 uur open. De regie is in handen van Meintsje Hoeksma.

Ingezonden