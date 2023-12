Kerst in het Klooster

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 13 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG EEN VRIJ NATTE DAG | DROGE EN RUSTIGE FASE

Het is vandaag een rustige dag met maar een zwakke wind, maar een lagedrukgebied komt over het land te liggen en dat geeft regelmatig wat regen of motregen. Zware buien zijn er niet direct maar het kan nog wél mistig worden, ook vanmiddag. De temperatuuur ligt rond 7 graden maar dat gaat vanavond een dalen tot ca. 3 graden want dan komt er een matige noordoostenwind op gang. Er zal vanavond nog een beetje regen of motregen vallen, maar komende nacht is het de meeste tijd droog.

Morgen is het meestal ook droog met soms een opklaring en wellicht nog een klein buitje, maar het is morgen vriendelijker weer dan vandaag. De wind is morgen zwak tot matig uit het noorden en de middagtemperatuur voor morgen is 5 graden.

Droger weer op komst dus en dat krijgt vrijdag en in het weekend een vervolg. Want dan is er soms vrij veel zon met een matige westenwind en middagtemperaturen rond 7 graden. Volgende week houdt dat patroon nog even vol maar rond het midden van de week neemt de kans op enkele buien weer toe. Echt winterweer lijkt er op de lange termijn trouwens niet direct in te zitten.