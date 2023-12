FrieslandCampina-melkveehouders delen Chocomel uit in verzorgingshuizen

REGIO – Het is inmiddels een traditie geworden: voorafgaande aan de kerstperiode gaan leden-melkveehouders van zuivelcoöperatie FrieslandCampina door heel Nederland op bezoek bij ouderen in verzorgingshuizen. Ook dit jaar trekken de melkveehouders eropuit. Vandaag, op vrijdag 15 december, trakteren ze bijna 30.000 bewoners in 275 verzorgingshuizen op warme Chocomel met Campina-slagroom.

Kees Lambalk, een van de betrokken melkveehouders: “Het is fijn om te merken dat mensen een glimlach op hun gezicht krijgen wanneer ze genieten van onze zuivel.” De melkveehouder deelde vorige week al Chocomel uit in verzorgingshuis Rozenholm in Aalsmeer. “Dit jaar doe ik voor de vierde keer mee. Mijn vrouw woont hier al enige tijd en ik vind het elk jaar weer speciaal om dit voor haar en de andere bewoners te kunnen doen. Je ziet dat de ouderen het mooi vinden en de aandacht en onze producten erg waarderen. Het eerste jaar dat ik hier de actie verzorgde, droegen we ook Chocomelmutsen. Ik weet nog goed dat een van de bewoners weken later de muts nog steeds op had”, aldus Kees.

Yoneida is al lang werkzaam in het verzorgingshuis waar Kees Chocomel uitdeelde: “We merken elke keer weer dat deze actie vrolijkheid brengt onder de bewoners. Chocomel met slagroom is een traktatie waar we met elkaar heerlijk van genieten. Hartstikke leuk om te zien dat zoveel melkveehouders de tijd nemen om op deze dag ouderen extra aandacht te geven.”

Van lokaal initiatief tot landelijke actie

Dit jaar is het de zesde keer dat leden-melkveehouders van FrieslandCampina door heel Nederland Chocomel uitdelen in verzorgingshuizen. De actie ontstond toen melkveehouder Edwin Sengers zeven jaar geleden een kerstdiner organiseerde voor eenzame ouderen op zijn boerderij in Wijchen. Ondanks het succes viel het Edwin op dat er een groep miste aan tafel; de ouderen die niet meer zo mobiel zijn. En dus kwam er een nieuw initiatief: boeren uit de regio gingen in de periode voor kerst op bezoek bij verzorgingshuizen. Geënthousiasmeerd door de vele positieve reacties is het initiatief inmiddels uitgegroeid tot een landelijke activiteit waarbij melkveehouders van Zuid-Limburg tot Texel op pad gaan om ouderen een glimlach op het gezicht te bezorgen.

