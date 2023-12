Kerstavonddienst Wedderwegkerk Oude Pekela

OUDE PEKELA – Op Kerstavond zondag 24 december is er een zangdienst in de Wedderwegkerk in Oude Pekela. Aan de dienst werken het Interkerkelijk Mannenkoor Scheemda onder leiding van Geert Prins en soliste Janinde Prins mee. De muzikale begeleiding wordt verzorgt door Adriaan Mollema op orgel en trompettisten Daniek Jonker, Jeannette en Jan Ritzema. Voorganger in de dienst is ds. Simone van de Vrie.

Het thema van de dienst is: In de Gloria ??. Iedereen is van harte uitgenodigd om op Kerstavond naar de sfeervol verlichte Wedderwegkerk te komen om deze dienst mee te maken. De dienst begint om 19.30 uur maar vanaf 19.20 uur kan al worden geluisterd naar koorzang en meegedaan aan de samenzang van kerstliederen.

Bij de uitgang is een collecte. De opbrengst daarvan is volledig bestemd voor De Zonnebloem Oude Pekela e.o. Deze vrijwilligersorganisatie zet zich in voor mensen met een beperking. Na afloop van de dienst kan er nog nagepraat worden en is er buiten voor de kerk voor iedereen Glühwein, chocolademelk en koekje.

