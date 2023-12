Westerlee en Willem Dontje beëindigen samenwerking aan het einde van het seizoen

WESTERLEE – Vv Westerlee en Willem Dontje besluiten na vier seizoenen afscheid van elkaar te nemen.

Bij het gesprek tussen Willem en Westerlee was het snel duidelijk. De relatie onderling is goed, maar het is tijd voor iets nieuws. Westerlee respecteert de keuze van Dontje.

Willem Dontje: “Ik ben nu vier jaar trainer van Westerlee, en het is echt een leuke tijd geweest. Ik had voor mijn gevoel nog jaren door gekund bij de club. Maar op een bepaald moment is het misschien tijd voor een nieuw geluid, een frisse wind. Ik heb dit nu voor mezelf besloten en kan de rest van het seizoen nog inzetten om de club nog beter te maken met alle jonge spelers die we nu bij de selectie hebben gekregen.”

Bestuurslid Arnoud Veldman: “Willem heeft zich de afgelopen vier jaar geweldig ingezet voor Westerlee. Tijdens de gebroken coronaseizoen heeft hij er alles aan gedaan om de club op de been te houden. Het huidige seizoen is hij vooral bezig met de doorgestroomde jeugd in te passen in de vernieuwde selectie. En hij zal hier de komende tijd bij Westerlee gewoon mee doorgaan. Willem zal ook zeker de komende jaren nog een graag geziene gast zijn op Sportpark Koeperlaand.”

Ook voorzitter Jan Martin Koetje geeft aan de keuze te respecteren: “Willem heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat de club en het team bij elkaar is gebleven. Dat is nog lastig genoeg in de afgelopen tijden. We gaan als club nu met de spelersraad van de selectie kijken naar de invulling van een nieuwe hoofdtrainer. En Willem is altijd welkom op de club.”

De voetbalvereniging Westerlee gaat de komende tijd opzoek naar een nieuwe trainer. Het bestuur zal in samenwerking met de spelersraad van de selectie van Westerlee gaan kijken naar de invulling van de nieuwe trainer voor het seizoen 2024/2025 en de vacature zal een dezer dagen verschijnen.

