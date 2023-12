Speciale kerst-uitzending van Tony’s Pop Uur bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 18 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TOENEMENDE REGENKANS | MORGEN VEEL REGEN

Het is ook vandaag een overwegend bewolkte toestand en zo af en toe kan er een beetje regen of motregen vallen. Maar heel veel is dat niet en het is relatief zacht met 8 á 9 graden. De wind is meest matig uit het zuidwesten (windkracht 4).

Later vanavond en met name vannacht neemt de kans op wat regen toe. Morgen is zelfs een heel natte dag met 10 tot 20 mm aan regen, morgenavond is het dan weer een stuk droger. De wind is ook morgen meestal matig met windkracht 3 tot 4 en de wind draait bij naar van zuidwest naar west tot noordwest. Temperatuur morgen rond 8 graden.

Woensdag en donderdag zijn twee dagen met windkracht 4 tot 6 uit het westen tot zuidwesten. Daardoor blijft de middagtemperatuur op het niveau rond 8 graden. Geregeld vallen er enkele buien en met die westen- tot noordwestenwind is er vaak veel bewolking en heel weinig zon. Mogelijk wordt het na donderdag iets beter met af en toe zon, maar er is vrijdag en in het weekend wel kans op enkele winterse buien en dan is het ook iets kouder.