Jakob Pronk en Jan Starke kampioen sneldammen in Winschoten

WINSCHOTEN – Woensdagavond 20 december is het damjaar bij Damclub Winschoten traditioneel afgesloten met een sneldamtoernooi. Dit vond plaats in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in Winschoten.

Normaliter worden op de woensdagavond de partijen voor de onderlinge competitie gespeeld, met een speeltempo van “Fischer 40 basisminuten + 1 minuut bonus per zet”. Nu met het sneldammen is het speeltempo gewijzigd in “Fischer 5 basisminuten + 5 seconden bonus per zet”. Kampioen in de A groep werd Jakob Pronk uit Winschoten met op de tweede plaats Geert Lubberink uit Winschoten en derde Janick Lanting uit Bad Nieuweschans. In de B groep pakte Jan Starke uit Oude Pekela de titel, met op de tweede plaats Jamey Loots uit Winschoten en derde Elize van der Kamp uit Beerta. De bijbehorende bekers werden na afloop uitgereikt door Han Tuenter als voorzitter van Damclub Winschoten.

Han Tuenter pakt brons bij Persoonlijk Provinciaal kampioenschap (PPK)

Han Tuenter uit Westerlee was in de reguliere strijd in de 1e klasse, om het persoonlijk Provinciaal kampioenschap dammen (PPK), ex aequo op de derde plaats geëindigd met Jack Westerdijk uit Appingedam. Reglementair stond een barrage gepland tussen Han en Jack.

De eerste partij eindigde vrijdagavond 15 december in Groningen in een puntendeling. In de tweede ontmoeting op donderdagavond 21 december in Warffum, trok Han de winst naar zich toe. De zogenaamde “kettingstelling” brachten Han beide punten en de derde plaats in het eindklassement. In dezelfde 1e klasse is Jan Starke uit Oude Pekela als 5e geëindigd.

In de hoofdklasse is Jakob Pronk uit Winschoten ex aequo op de derde plaats geëindigd met Katrinus Posthumus uit Eelde. De twee barrage partijen staan hiervoor gepland in Groningen op vrijdag 12 en 26 januari 2024.

Ingezonden