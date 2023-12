Independer: Energietoeslag 2023: Groninger gemeenten minst ruimhartig

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 27 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW WISSELVALLIGER | OOK BUIEN MET OUDJAAR

Het is na de kerstdagen weer wat wisselvalliger want vanochtend gaat het af en toe regenen door een front dat vanmiddag wat warmere lucht gaat brengen. Want de minimumtemperatuur was vannacht 0 tot +1 en de maximumtemperatuur is later vandaag 8 of 9 graden. Daarbij wordt het weer wat droger met nog een kleine bui, maar in de loop van vanavond komt er nog een klein front met wat regen achteraan. De wind draait bij van zuidoost naar zuid en neemt later toe naar windkracht 4 tot 5.

Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en dat is het morgen ook, maar dat is overdag want morgenavond neemt de kans op buien toe. Er is morgen windkracht 4 tot 5 en bij een bui is er ook kans op windstoten. De maximumtemperatuur voor morgen is 10 graden.

Vrijdag is de kans op enkele buien groter en ook dan is er kans op windvlagen, maar stormen doet het niet en de wind waait ook vrijdag uit het zuidwesten. In het weekend is er zaterdag tijdelijk een westenwind en zondag weer een zuidwestenwind. Het is ook dan nog niet stabiel, met zaterdag is het wel wat langer droog weer. Zondag een grote kans op regen.

Na de jaarwisseling lijkt het trouwens wél wat kouder te worden.