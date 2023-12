Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 28 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TOT VANAVOND MEEST DROOG | TOT NIEUWJAAR FLINKE WIND

Twee lagedrukgebieden bij Schotland en Noorwegen zorgen voor een flinke zuidwestenwind met ook bij ons windvlagen, maar die depressies liggen té ver weg om bij ons veel regen te geven. Er valt vandaag overdag dan ook maar een enkele bui, pas vanavond en vannacht komen er meer buien tot ontwikkeling en het dan vrij nat worden. Maar vandaag dus vaak droog en af en toe een opklaring, de wind heeft kracht 4 tot 6 en de temperatuur ligt rond de 10 graden.

Overdag neemt de kans op buien morgen geleidelijk weer iets af en dan zijn er een paar redelijke opklaringen, maar morgenavond en zaterdagnacht neemt de buienkans opnieuw een beetje toe. Temperatuur morgen rond 9 graden en ietsje minder wind dan vandaag.

In het weekend van oudjaarsdag is het zaterdag meest droog en dat dan ook de hele dag, maar zondag neemt de kans op regen flink toe. Vooral in de middag kan het zondag regenachtig worden.

De jaarwisseling zelf zou bij ons dan weer wat droger moeten zijn en na Nieuwjaar blijft het een beetje wisselvallig. Heel geleidelijk wordt het volgende week ook wat kouder.