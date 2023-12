Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 31 december, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELEND OUDJAAR | DINSDAG VEEL REGEN

Het is een wisselvallige oudjaarsdag dit jaar, met vanmiddag af en toe buien maar in de namiddag overwegend droog weer. Daarna vallen er vanavond wel een paar buien maar vaak is het droog, in de loop van vannacht neemt de kans op buien sterk toe, de wind draait vannacht even naar het westen. Er staat overdag nog een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest en er zijn af en toe een paar windvlagen. Maar zware windstoten zijn er bij ons niet, dat kan misschien later vannacht komen en dan is er kans op een onweersbui. De temperatuur ligt rond 8 graden, vannacht daalt het naar 5 á 6 graden.

Het nieuwe jaar begint morgenochtend dan ook met enkele buien, morgenmiddag is het overwegend droog met opklaringen en een matige zuidwéstenwind. Later in de avond en vooral dinsdagnacht is er gaat het regen en daarna is het dinsdag erg nat met 10 tot 15 mm aan neerslag. Maximum dinsdag 9 of 10 graden bij een krachtige zuidwestenwind.

Voor de fase na dinsdag moet je denken aan opklaringen en een paar buien, waarbij de temperatuur geleidelijk zal dalen. Volgend weekend is er kans op nachtvorst met wellicht een paar winterse buien.