DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

District Emsland/Bentheim

Op oudejaarsavond en -nacht werden de brandweer en de politie in beide districten gealarmeerd voor verschillende incidenten. Aan de Föhrenweg in Schüttorf vloog rond 21.58 uur een kerstboom in brand, De brand werd veroorzaakt door kaarsen. De brand werd door de aanwezigen geblust. Niemand raakte gewond. Er was lichte materiële schade.

Rond 12.20 uur ontstond aan de Antoniusstraße in Geeste door onbekende oorzaak brand in een timmerwerkplaats met een aangrenzende schoonheidssalon. Het complex vloog vervolgens in brand. Het vuur sloeg over naar de aangrenzende woning. De brandweer was met veel materieel ter plaatse. Bij het blussen van de brand raakte een brandweerman lichtgewond. Volgens de eerste bevindingen wordt de schade geschat op een bedrag van zes tot zeven cijfers. De bluswerkzaamheden gingen tot in de vroege ochtenduren door.

Rond 12.45 uur vlogen achter een restaurant aan de Meppener Straße in Haselünne een vuilnisbak en een omheining in brand. De oorzaak was mogelijk vuurwerk. Niemand raakte gewond.

De hulpdiensten werden rond 01.11 uur gealarmeerd voor een brand aan Querstraße in Schüttorf. Hier vloog de aanbouw van een garage in brand. Niemand raakte gewond. De materiële schade wordt geschat op ongeveer 15.000 euro.

Rond 01.30 uur vond opnieuw een brand plaats in de Friedenshöhe in Werlte. Daar vloog een terrasoverkapping tussen twee woningen in brand. Vervolgens sloeg de brand over naar één van de woningen. Ook hier raakte niemand gewond. Het terras en de gehele dakconstructie van de woning brandden volledig af. De schade bedraagt 250.000 euro.

Omstreeks 02.16 uur vloog een kunststof zijelement op een balkon aan de Flurweg in Bad Bentheim in brand. Mogelijk was vuurwerk de oorzaak. Ook hier raakte niemand gewond. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar het appartement. De materiële schade bedraagt ongeveer 2.000 euro.

Aan de Wagnerstraße in Uelsen vloog rond 02.50 uur een eengezinswoning in brand. De brand ontstond vermoedelijk op het terras. Een 53-jarige bewoner en een 50-jarige vrouwelijke bewoner raakten door het inademen van rook lichtgewond. De omvang van de materiële schade wordt geschat op ongeveer 250.000 euro.

Aan de Weizenfeldring in Meppen vlogen twee vuilnisbakken onder een carport in brand. Vermoedelijk werd daar het oudejaarsvuurwerk, dat nog niet helemaal was uitgegaan, weggegooid. De vuilnisbakken brandden volledig af. De schade bedraagt ongeveer 500 euro.

In Lingen vlogen aan de Holthauser Esch rond 03.24 uur ook twee vuilnisbakken in brand, vermoedelijk als gevolg van vuurwerk. De brand werd snel geblust door de brandweer. Niemand raakte gewond.

Omstreeks 03.43 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een brand aan de Köster-Menke-Straße in Papenburg. Hier vlogen door onbekende oorzaak een schuur, twee garages en een auto in brand. Niemand raakte gewond. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar een aangrenzende woning. De omvang van de schade is nog niet vastgesteld.

Rond 03.00 uur ontstond opnieuw een brand aan de Kastanienweg in Bawinkel. Het dak van een woning vloog, vermoedelijk door vuurwerk, in brand. Vervolgens sloeg het vuur over naar de woning, die aan de achterzijde zwaar beschadigd raakte. Niemand raakte gewond. De schade wordt geschat op ongeveer 75.000 euro.

Meppen

Tussen zaterdag 16.15 en zondag 10.15 uur is bij een woning aan de Stadtheidestraße in Meppen ingebroken. De woning werd volledig doorzocht. Het niet bekend wat er is gestolen.

Haren/Ter Apel

Zondagochtend vond om 4.25 uur op de Altenberger Straße in Haren een ongeval plaats. Nederlandse agenten wilden in Ter Apel een Nederlandse bestuurder van een VW controleren. Deze ging er echter vandoor. De agenten zetten de achtervolging in. In een bocht van de Altenberger Straße belandde de bestuurder in de berm en botste tegen een verkeersbord. De auto kwam in een heg tot stilstand. De 17 jarige bestuurder en zijn 18 jarige passagier bleven ongedeerd. De bestuurder was niet in het bezit van een rijbewijs. Ook verkeerde hij onder invloed van drugs. Hij werd meegenomen voor een bloedproef. Nadat de administratieve zaken waren afgerond werd hij aan zijn familie overgedragen. De schade bedraagt 10.000 euro.