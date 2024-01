Broei in steenkool bunker RWE

EEMSHAVEN – De brandweer is vannacht om 2.18 uur gealarmeerd voor broei in een steenkoolbunker in bij RWE in de de Eemshaven.

In eerste instantie ging de brandweer van Delfzijl en Bierum ter plaatse. Ze kregen assistentie van brandweer Hoogezand, Middelstum en Usquert. De bunker werd eerst van buitenaf gekoeld. In samenspraak met het bedrijf werd er voor gekozen ook de machine op te starten en zo de voorraad kolen waar de broei in zit weg te draaien. Dit gaat met ongeveer 50 ton per uur. Omdat de voorraad in de bunker totaal 500 ton is zou dit vermoedelijk zo’n 10 uur gaan duren.

Nadat de installatie was uitgevallen werd besloten de bunker van bovenaf vol te zetten met water. Deze actie lijkt succesvol, op dit moment meet de brandweer geen temperatuurverhoging meer en is de situatie bij RWE onder controle.

Bron: Veiligheidsregio Groningen