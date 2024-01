Kinderopvang Groningen gaat volop buitenspelen in de winter

PROVINCIE GRONINGEN – Buitenspelen in de winter moet vanzelfsprekend worden. Terwijl kinderen de afgelopen decennia steeds minder buiten zijn gaan spelen, is het in de wintermaanden helemaal bar en boos met het gebrek aan frisse buitenlucht en beweging. Om dit tij te keren organiseren IVN Natuureducatie en kinderopvangorganisatie Humankind dit jaar voor de derde keer de campagne ‘Hartje Winter’. In de provincie Groningen doen bijna 80 kinderopvanglocaties en zo’n 2700 kinderen vanaf maandag 8 januari mee.

Buiten spelen in het groen is goed voor de motoriek, concentratie en gezondheid, zo bewijst wetenschappelijk onderzoek. Desondanks is buiten spelen sterk op zijn retour. In de winter spelen kinderen gemiddeld slechts acht uur per week buiten. Dat is de helft minder dan in de zomermaanden. En dan is er ook nog een flinke groep, zo’n 1 op de 6 kinderen, die nooit buiten speelt (onderzoek Kantar Public in opdracht van Jantje Beton).

Om tegenwicht te bieden aan de vele schermtijd en het binnen zitten van kinderen hebben IVN Natuureducatie en Humankind enkele jaren geleden de handen ineengeslagen en de campagne ‘Hartje Winter’ ontwikkeld, een programma, boordevol winterse activiteiten en spelletjes buiten voor alle kinderdagverblijven en BSO’s in Nederland. Zo ontdekken kinderen al op jonge leeftijd dat er niets fijner is dan buiten spelen.

Koud en nat

‘In de winter is naar buiten gaan een extra uitdaging. Het is koud en nat, wat de drempel verhoogt. Maar het is natuurlijk wel heel gezond,’ licht Marijke Koekkoek, manager Pedagogiek en Kwaliteit van Humankind het programma toe. ‘Daarom is er gekozen voor activiteiten waar iedereen blij van wordt, zoals spelen met de wind, schilderen in de sneeuw, winters koken en verhalen vertellen rond een kampvuur. De boodschap is: naar buiten gaan is leuk.’Marc Veekamp, projectleider kinderopvang bij IVN Natuureducatie, onderschrijft dit volledig. ‘Het is een treurige constatering dat kinderen helaas steeds meer binnen zitten en dan vaak achter een schermpje, terwijl buiten spelen juist zo goed is voor de ontwikkeling. Voor een gezonde toekomst voor onze kinderen is het belangrijk dat hiervoor aandacht is.’

Het buitenspeelprogramma ‘Hartje Winter’ duurt drie weken. In heel Nederland doen ruim 3100 kinderopvanglocaties en bijna 100.000 kinderen mee met het winterse buitenspeelprogramma.

Ingezonden door IVN