Vrijwilligers nemen afscheid van bibliotheek Bellingwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 5 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG REGENACHTIG | WINTERTJE VANAF ZONDAG

Voor het weekend begint hebben we vandaag nog een onbestendige dag met veel bewolking en verspreid een paar buien of wat lichte regen. Maar in de loop van de middag en vanavond zal het wat langer achter elkaar gaan regenen, want dan komt een lagedrukgebied vanuit Midden-Nederland in onze richting. Eerst is de temperatuur 2 tot 4 graden en dat wordt vanmiddag 5 of 6 graden, maar zal vanavond weer dalen tot rond 3 graden. Want dan waait de wind uit het noorden.

Vannacht daalt het met die noordenwind tot ongeveer +1 en ook dan is er kans op een paar regenbuien, morgen zou er ook een sneeuwbui kunnen vallen want dan is het allemaal vrij koud met een noordoostenwind en een middagtemperatuur van 1 á 2 graden boven nul en windkracht 3 tot 4.

Zondag zet die noordoostenwind door en geeft af en toe wat zon, met een maximum rond +1 en een minimumtemperatuur rond -2. Van maandag tot woensdag waait de wind uit oost tot noordoost en dat geeft vrij mooi winterweer met flinke zonnige perioden. Minima dan van -3 tot -7 en maximum maandag rond het vriespunt, dinsdag en woensdag rond -1.