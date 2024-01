Commissaris van de Koning René Paas: ‘Veul haail en zegen in ’t nijoar’

GRONINGEN – “Een Groningen dat zich openstelt voor anderen, dat weet dat mensen elkaar mooier maken. Dat is het Groningen dat we willen zijn.” Dat zegt commissaris van de Koning René Paas van de provincie Groningen vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak in het provinciehuis.

Er is veel ongenoegen in Nederland en in Groningen is het erger dan gemiddeld, zegt Paas. Het ongenoegen gaat over het onvermogen om hardnekkige problemen op te lossen en over de belangen van onze inwoners. “Het gaat over mensen die meer respect van de overheid verdienen dan ze krijgen.”

Ter Apel

Paas staat ook stil bij de problemen in Ter Apel. “Eén ding staat vast: als je hier bent, word je humaan behandeld. Het is beschamend dat we daar nog steeds niet in slagen.” Er moet een eind komen aan de barre situatie in Ter Apel en er is een wet voor nodig om dat te regelen, stelt Paas. “Uit respect voor kwetsbare mensen. Respect, ook voor de inwoners van Ter Apel.”