Geld.nl: Zorgverzekering in 2024 het goedkoopste in Groningen

GRONINGEN – Inwoners van de provincie Groningen betalen in 2024 gemiddeld het minste voor hun zorgverzekering. Dat blijkt uit de Datamonitor Zorgverzekeringen 2024 van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Groningers betalen gemiddeld 155,53 euro per maand voor hun zorgverzekering. “Hiermee betalen ze ruim 32 euro per jaar minder dan de gemiddelde Nederlander”, voegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl toe. In heel Nederland is de premie gemiddeld 158,21 euro per maand.

Waarom de premie in Groningen zoveel lager is

Dat Groningers minder betalen voor hun zorgverzekering is best opvallend. “Als we kijken naar hoeveel mensen er kiezen voor alleen een basisverzekering of het eigen risico verhogen, is dit vrijwel gelijk aan wat de gemiddelde Nederlander kiest”, zegt Bulthuis. 39 procent van de inwoners van Groningen heeft enkel een basisverzekering afgesloten en ruim 21 procent verhoogde het eigen risico. “Dat laatste is zelfs nog iets lager dan het landelijk gemiddelde van 28 procent.”

Groningers kiezen vaker naturapolis

Wat wel opvalt is dat Groningers iets vaker een naturapolis afsluiten. “Dit is een zorgverzekering waarmee je alleen een volledige vergoeding krijgt als je naar gecontracteerde zorgverleners gaat. Daarom is dit type polis meestal een stuk goedkoper dan polissen met meer vrije zorgkeuze”, legt Bulthuis uit. 91,5 procent van de inwoners van Groningen kiest voor een naturapolis. In heel Nederland doet 90,8 procent dat.

Premie zorgverzekering in Groningen ruim 5 procent gestegen

Gemiddeld betalen inwoners van Groningen 5,4 procent meer voor hun zorgverzekering in 2024 dan een jaar eerder. Toen betaalden Groningers nog gemiddeld 147,51 euro per maand. Voor alle overstappers in Nederland steeg de premie voor de zorgverzekering met gemiddeld 6,3 procent in 2024.

Inwoners van de provincie Drenthe betalen in 2024 gemiddeld 161,78 euro per maand voor hun zorgverzekering.

Ingezonden door geld.nl