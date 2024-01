Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 8 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN ZON | TOT DONDERDAG KOUD

Zo af en toe schijnt vandaag de zon maar vaak is er ook nog bewolking die uit Duitsland komt. En een beetje motsneeuw is vooral in Zuid-Westerwolde en Drenthe ook nog wel mogelijk. Maar het is vooral koud met windkracht 3 tot 5 uit het noordoosten en een temperatuur rond -2 graden, de maximumwaarde voor vanmiddag is -1 tot 0.

Morgen en woensdag waait de wind uit het oosten en dat geeft dan zonnig winterweer, maar het is koud met vannacht minima rond -5 en morgenmiddag maximumtemperaturen rond -2. En daarbij is er dus een koude wind: windkracht 3 tot 5.

Donderdag is de wind zwakker en draait overdag dan naar het noorden tot noordwesten. ’s Nachts wordt het nog wel -3 maar overdag kan het stijgen naar 2 á 3 graden boven het vriespunt. Daarbij is er regen die tijd meer bewolking met later misschien een buitje met regen of ijzel. Daarna is het vrijdag ook rustig weer met lichte dooi, in het weekend gaat het omhoog tot rond 5 graden.