Jaap Velema Groninger van het Jaar 2023

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 12 januari, 08.00 uur door John Havinga

EEN BEWOLKTE DAG | KOMENDE WEEK WINTERSE PERIKELEN

Het wordt een bewolkte vrijdag door zachtere lucht die vanaf de Noordzee over ons land is binnengetrokken. De gisteravond nog aanwezige nevel en lokale mist is inmiddels opgelost. De bewolking zal nu de hoofdrol blijven spelen en zonneschijn gaan we niet of nauwelijks zien. De wind uit het noordwesten wordt matig, 3 Bft. Het kwik schommelt rond 3 à 4 graden.

Vanavond en vannacht blijft het grijs en ligt het kwik boven nul bij minimumtemperaturen rond +2 graden. Zaterdag hebben we ook een bewolkte dag voor de boeg, bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen, 4 tot soms 5 Bft. De middagtemperatuur ligt rond 5 graden. Morgenavond krijgen we te maken met wat buiige regen.

Wisselvallig met buien. Zondag komt de temperatuur ook uit op ongeveer 4 à 5 graden, met regelmatig buien en buitjes. In de avond is daarbij ook wat natte sneeuw mogelijk. De nachtelijke temperaturen liggen nog boven het vriespunt en de wind uit het westen tot noordwesten blijft matig tot vrij krachtig (4 à 5 Bft).

Begin komende week winterse perikelen en (natte) sneeuwbuien. De temperaturen gaan vanaf begin komende week iets omlaag naar +2 à +3 graden en in de nachten zakt het kwik naar waarden tussen 0 en -2 graden. We hebben vaak buien met regen en (natte) sneeuw, maar zeker in de loop van de week is de sneeuwkans groter en blijft dit regelmatig liggen. En dat levert dan af en toe wat winterse perikelen en gladheid op. Hou de handschoenen en het strooizout nog maar even bij de hand.