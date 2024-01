DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Om half acht gisteravond is tijdens het rijden op de Gutshofstraße in Papenburg een Mercedes Vito in brand gevlogen. De 46 jarige bestuurder kon de wagen nog op een nabijgelegen parkeerplaats zetten en de auto veilig verlaten. Vlak daarna stond de Mercedes volledig in brand. De auto kan als verloren worden beschouwd.

Meppen

Op 13 januari verschaften onbekende personen zich tussen 2.15 en 2.50 uur aan de Josef-Hugenberg-Straße met geweld toegang tot een grijze Skoda Fabia. Ze gingen er met diverse voorwerpen uit de auto vandoor. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Lathen

Een 22 jarige bewoner van een twee onder één kap woning ontdekte vannacht om drie uur dat een laadstation onder zijn carport in brand stond. Hij waarschuwde de brandweer en probeerde in afwachting daarvan zelf het vuur te blussen. Zijn 67 jarige buurvrouw en zijn 70 jarige buurman konden de naastgelegen woning dankzij de snelle actie van hun buurman veilig verlaten. Het vuur sloeg over naar de elektrische auto van het merk Polestar over. Korte tijd later stond de hele carport en de gevel van het huis in brand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zich verder over de woning verspreidde. Er raakte niemand gewond. De woning van de 22 jarige is op dit moment onbewoonbaar. De schade bedraagt meer dan een ton.