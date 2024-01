Groninger Statenfracties roepen op tot actie voor betere werkomstandigheden buspersoneel 

GRONINGEN – De Groninger Statenfracties van GroenLinks, SP, Partij vóór het Noorden en PvdA maken zich samen sterk voor een veiligere werkomgeving voor buspersoneel. Dit volgt op een brandbrief van vakbond FNV, waarin wordt gesteld dat chauffeurs zich onveilig voelen door falende communicatiesystemen in de bussen. De partijen vinden dit een verontrustend signaal en trekken daarom aan de bel bij het college van Gedeputeerde Staten.

De aanleiding voor de brandbrief van FNV was een enquête onder buspersoneel in Groningen en Drenthe. Hieruit blijkt dat 97% van de chauffeurs problemen ervaart met de IVU-box, het systeem dat verantwoordelijk is voor de communicatie en in- en uitchecken in de bus. Wanneer dit systeem faalt, is het voor een chauffeur niet mogelijk om meldingen te maken bij ongevallen of gevaarlijke situaties. De fracties van GroenLinks, SP, Partij vóór het Noorden en PvdA vinden een veilige werkomgeving voor buspersoneel cruciaal. Daarom manen zij het college om hiervoor te zorgen.

De partijen dringen aan op maatregelen om de problemen met de IVU-box op te lossen. Bas de Boer (GL): “De brandbrief van FNV schetst een verontrustend beeld. Als een bus betrokken raakt bij een ongeluk, als er vervelende passagiers aan boord zijn, of er is pech, dan moet je altijd in staat zijn om contact te leggen met een meldkamer.” “Een buschauffeur moet veilig het werk kunnen doen, daarover is geen enkele discussie mogelijk. En de essentie is dat een chauffeur zich veilig moet voelen, het werk moet kunnen doen, en altijd een melding moet kunnen maken als er iets mis is” vult Dries Zwart (PvhN) aan.

Agnes Bakker (SP) benadrukt dat de provincie Groningen een verantwoordelijke rol moet spelen in het garanderen van een veilige werkomgeving en kwalitatief goed openbaar vervoer: “Als financier van het busvervoer moeten wij ook invloed kunnen uitoefenen op de arbeidsvoorwaarden.”

Ingezonden