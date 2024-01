Weekendoverzicht politie Emmen

EMMEN – Dit jaar gaat politie Emmen u regelmatig meenemen in hun werkzaamheden tijdens de weekenden. Het weekendjournaal wordt een klein overzicht van enkele bijzonderheden die in het weekend daarvoor afgespeeld hebben. De politie richt zich daarbij op het basisteam Zuidoost-Drenthe (Gemeente Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden).

Het is maandag, dat betekent dat wij gaan terugkijken op het afgelopen weekend. Met 167 meldingen in Zuidoost-Drenthe is er ook nu weer genoeg te benoemen.

We beginnen vrijdagochtend op de Splitting in Emmen. Een melder zag een aantal personen in alle vroegte met een luchtdrukwapen op straat staan en op verkeersborden schieten. Agenten troffen de personen aan bij een woning. Zij hadden inderdaad met een luchtbuks geschoten. Dit bleek een replica van een bestaand wapen te zijn. De personen zagen ook in dat het geen handige actie was, we hebben hen op het hart gedrukt dat we blij waren dat onze melder het wapen herkende als een luchtdrukwapen. Hopelijk hoeven we de risico’s niet uit te leggen als je met een wapen op straat staat dat niet van echt te onderscheiden is. Het wapen is door de agenten in beslag genomen.

We gaan naar de Friesestraat in Coevorden. Vrijdagmiddag brak hier een grote brand uit in een woning. De brandweer pakte groot uit en ging met veel materieel ter plaatse. Helaas trok de brand ook een hoop sensatiezoekers aan. Tot grote ergernis werd de brandweer gehinderd door een grote groep mensen die kwam kijken. Zij wilden niet vertrekken en gingen discussies aan met agenten en handhaving. Al snel werd opgeschaald naar Grip 1. De bewoner bleek niet thuis te zijn, maar zijn huisdieren zouden nog wel binnen zijn. Nadat de brand geblust was zijn er in de woning verdachte omstandigheden aangetroffen die verder onderzoek vragen, daarom wordt er een forensisch onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.

Vrijdagavond werd een automobilist mishandeld in Weiteveen. Een groep jongens sloegen tegen zijn auto aan toen deze hen passeerde. De bestuurder stapte uit om verhaal te halen en werd door het drietal mishandeld. Na een korte zoektocht trof de politie het drietal aan, zij kozen direct het hazenpad. Aangemoedigd door omstanders wisten twee verdachten te ontkomen. Eén verdachte kon in een tuin aangehouden worden. De andere twee verdachten waren herkend en konden in de loop van zaterdag aangehouden worden. Het drietal, in de leeftijd van 18 en 19 jaar uit Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek, zullen zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden.

We maken een sprong naar zaterdagavond. In NieuwWeerdinge werd aan het Weerdingerkanaal een personenauto gestolen. Deze auto werd een uur later gezien op de A28 in Zwolle, hierdoor positioneerden agenten zich verderop langs de A28. De gestolen auto werd gespot en agenten gaven het voertuig een stopteken. Hier gaf de bestuurder geen gehoor aan en probeerde aan de politie te ontkomen. In Harderwijk wist de politie de auto, zonder schade, te doen stoppen. De bestuurder, een 30-jarige man uit Hardenberg, werd aangehouden.

Ook in Emmen heeft een bestuurder van een personenauto het zichzelf erg moeilijk gemaakt. Agenten zagen op zondagnacht een personenauto het Raadhuisplein oprijden richting de horecagelegenheden. Dit betreft een voetgangersgebied. De bestuurder, een 21-jarige man uit Emmen, werd daarop aangesproken. De man was vervelend en wilde de agenten niet te woord staan. De man kreeg 2 bekeuringen en werd verzocht te vertrekken. Hierop gaf de man een dot gas en reed met onacceptabele snelheid weg door het centrum van Emmen. Hierop is de man opnieuw aan de kant gezet door collega’s en heeft een zogenoemde ‘Educatieve Maatregel Gedrag’ opgelegd gekregen. Dit is een verplichte cursus die gemiddeld tussen de 700 en 1300 euro kost. De bestuurder moet deze doorlopen om te voorkomen dat zijn rijbewijs ongeldig wordt verklaard. We hopen dat de bestuurder er iets van opsteekt.

Nog een kleine terugblik op afgelopen week, want het leek hier wel een beestenboel.

Velen hebben gelezen over de 3 vogels die in de kou aangetroffen waren door agenten. De eigenaar bleek in een vervelende situatie te zitten en zag in dat hij de vogels niet langer de zorg kon bieden die nodig was. Tussen alle ‘hooivork en fakkel’ berichten zaten gelukkig ook mensen die een helpende hand boden. De eigenaar heeft zelf contact gezocht met een van deze personen. De vogels hebben intussen een nieuw, liefdevol huisje gevonden.

Uit het Griendtsveenpark in Erica was vorige week plots de ‘park kat’ verdwenen. Op camerabeelden werd gezien door wie de kat was meegenomen en was een kenteken leesbaar. Agenten zijn langs het adres van de tenaamgestelde gegaan en troffen de kat in goede gezondheid aan. Er was geen sprake van kwade bedoelingen, de bewoners dachten dat de kat een zwervend bestaan had en boden haar een warm huisje tijdens de koude dagen. De kat is niets tekort gekomen. De kat kon weer met haar baasje herenigd worden.

Tot slot hebben agenten op donderdag een ram uit zijn benarde positie bevrijd toen deze door het ijs was gezakt. Het waren bepaald geen zwemtemperaturen en het beestje had het goed koud. De dierenambulance kwam ter plaatse en bood het dier een plek om weer op temperatuur te komen.