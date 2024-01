Westerwolde hervat competitie met thuiswedstrijd tegen EHS ’85

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 20 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG MAAR KOUD | MAANDAG REGEN EN WIND

Het is vandaag een redelijke dag om het weekend mee te beginnen, maar het is wél koud door de windkracht 3 tot 5 uit het zuidwesten en de temperatuur vanochtend rond het vriespunt. De maximumtemperatuur is ook maar een graad of 2 en vanavond komt het ook weer onder nul. Het meeste van de sneeuw zal nog wel blijven maar morgenmiddag zal dat gaan verdwijnen want dan is het uiteindelijk 4 of 5 graden. Tussendoor is de minimumtemperatuur vannacht -2 en dan zijn er nog enkele opklaringen, maar morgen raakt het overwegend bewolkt met een enkele bui en windkracht 5 tot 6.

Morgenavond komt er nog wat meer wind en maandagnacht- en maandagochtend is er ook kans op zware windstoten. Tot rond 80 km/uur is mogelijk, bij het Wad tot rond 100 km/uur. Er valt in de fase ook geregeld regen en de temperatuur is maandagochtend gestegen tot een graad of 9.

Maandagmiddag waait het iets minder hard en dan is het ook iets droger. Daarna zijn er af en toe buien maar extreem nat wordt het niet, maar het waait tot donderdag wel hard met vaak zware windstoten. En het is dan zacht met middagtemperaturen rond 10 graden.