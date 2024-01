Oproep voor Deelname aan Residentie Het Grensland van Grasnapolsky Festival

SCHEEMDA – Tijdens het artist-in-residence project Het Grensland duiken drie Nederlandse en drie Duitse dichters en spoken word-performers in het Nedersaksisch. Gedurende de residentie krijgen ze de kans om een week lang nieuw materiaal te ontwikkelen en worden er workshops gegeven door (taal)experts, schrijvers, dichters en songwriters. Uiteindelijk werken de deelnemers toe naar een gezamenlijke performance, die zijn première beleeft op het Grasnapolsky Festival dat plaatsvindt in het weekend van 8 tot en met 10 maart.

Grasnapolsky begon in 2022 met Het Grensland. Het festival in de voormalige strokartonfabriek in Scheemda verdiept zich in de verhalen van Oost-Groningen en aandacht voor de taal kan daarbij niet ontbreken. Het Gronings is een van de dialecten van het Nedersaksisch, maar ook in andere provincies wordt het gesproken. Sinds 2018 is het erkend als taal en wordt behoud en gebruik van het Nedersaksisch aangemoedigd.

De residentie vindt plaats van 4 tot en met 11 maart in de gemeente Oldambt. Grasnapolsky zoekt, in samenwerking met NOORDWOORD uit Groningen en het Centrum Groninger Taal & Cultuur, drie Noord-Nederlandse en drie Duitse dichters en spoken word-performers om mee te doen aan de tweede editie van het Het Grensland. De aanmelding voor deelname is geopend; tot 28 januari kunnen Nederlandse dichters zich aanmelden.

Tijdens deze bijzondere residentie zullen de deelnemers zich verdiepen in het Nedersaksisch, een erkende regionale taal die nog steeds gesproken wordt in delen van Noord-Nederland. Hoewel het Gronings een variatie van deze taal is

Het is geen vereiste om al te kunnen spreken of schrijven in een streektaal. De focus ligt op het ontdekken van wat de taal en meertaligheid kunnen betekenen voor hun eigen werk. Wat voor klanken, woorden en sferen biedt de streektaal? Kan het een verbreding en verrijking van hun taalgereedschapskist zijn en wellicht een sleutel naar een nieuw publiek?

Grasnapolsky

Festival Grasnapolsky vindt plaats van 8 tot en met 10 maart in de voormalige strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda. In de week voor het festival werken de deelnemende dichters en spoken word-performers aan een gezamenlijke performance onder begeleiding van een regisseur. Binnenkort wordt bekendgemaakt wie Het grensland komend jaar zal begeleiden.



Praktisch informatie

Deelnemers verblijven van 4 t/m 11 maart in de gemeente Oldambt. Reis- en verblijfkosten worden vergoed, daarnaast is er een vergoeding van €500,- (excl. btw) beschikbaar per deelnemer. Het is geen vereiste voor deelname om bedreven te zijn in het spreken of schrijven in de streektaal. De focus ligt op het ontdekken van wat de taal en meertaligheid kunnen betekenen voor hun eigen werk. Wat voor klanken, woorden en sferen biedt de streektaal? Kan het een verbreding en verrijking van hun taalgereedschapskist zijn en wellicht een sleutel naar een nieuw publiek?



Dichters en spoken word-performers kunnen zich aanmelden door hun materiaal en cv in te sturen. Aanmelden kan tot en met 28 januari 2024. Na 28 januari wordt bekendgemaakt wie is geselecteerd.

Voor meer informatie en om deel te nemen, verwijzen wij naar deze link.

Ingezonden