PrO Winschoten laat zien wat zij in huis heeft.

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 26 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST REGEN | DROOG WEEKEND

Vanochtend is het bewolkt en er passeert een zone met een tijdje regen. Maar dat gaat ook vrij snel weer voorbij en dan vallen er rond het middaguur nog enkele buien, daarna klaart het vanmiddag flink op. Later is het dus vrij zonnig met een paar stapelwolken, de temperatuur is vanochtend zo’n 10 graden maar vanmiddag gaat dat dalen naar 7 á 8 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met vanochtend ook windvlagen, vanmiddag waait de wind uit het westen tot noordwesten. En ook dan is er eerst nog kans op enkele windvlagen.

Vanavond en vannacht is het helder met afnemende wind en een minimumtemperatuur van 1 tot 3 graden. Dat geeft wat vorst aan de grond en morgenochtend wellicht ook wat ijs op de autoruiten.

Het is morgen overigens een vrij mooie dag met eerst veel zon en later meer bewolking. Het is droog en bij windkracht 2 tot 4 uit het zuidwesten wordt het ’s middags 6 á 7 graden. Zondagnacht is het minimum +1 en dan moet je misschien ook wat ijs van de ruiten krabben.

Overdag is er zondag meer bewolking met een maximum van 8 graden en een matige zuidenwind. Na het weekend blijft de situatie redelijk stabiel met vaak een zuiden- of zuidwestenwind en dinsdag mogelijk een kleine bui.