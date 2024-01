Quinn van der Meulen geslaagd voor damdiploma niveau 1

WINSCHOTEN – Woensdagmiddag 24 januari mocht Quinn van der Meulen uit Winschoten beginnen aan het examen dammen niveau 1. Daarvoor had Quinn, de afgelopen weken, met succes het cursusboek niveau 1 met goed gevolg doorlopen.

Deze cursus begon met de spelregels, zoals hoe moet het bord liggen (donker veld aan de linkerhand), wit begint, slaan is verplicht, damslag gaat niet voor slaan met een schijf. Meerslag gaat trouwens wel voor. De geslagen schijven en/of dam mogen pas na de combinatie van het borden worden genomen. Een mooi voorbeeld hiervan is de “Coupe Turc”. Degene die niet meer kan zetten, ondanks dat men nog een schijf of dam heeft, verliest. Tenslotte een heel belangrijke regel: aanraken is zetten. Daarnaast ging in de cursus, aanvallen, verdedigen, offeren, ruilen en combineren de revue passeren. Tevens werd aandacht besteed aan oppositie, vastzetten en een vangstelling creëren om bijvoorbeeld een dam van de tegenstander te elimineren. Wat ook nog veel voorkomt is het fenomeen “vergeten te slaan”. Dan mag de tegenstander beslissen of doorspelen of toch de combinatie uitvoeren. Maar de dam of schijf, die moet slaan van het bord verwijderen is niet correct.

“Cursusruimte” bibliotheek

Door een samenwerkingsverband tussen de bibliotheek Winschoten en damclub Winschoten, zit de jeugdafdeling van de plaatselijke damclub sinds oktober 2022 in de “cursusruimte” van de bibliotheek. Het examen voor Quinn werd eveneens in deze ruimte afgenomen. Daarna kwam de examencommissie in actie en mocht Quinn uit handen van Geert Lubberink het diploma met een 100% score in ontvangst nemen. Ondertussen heeft Quinn de cursus voor deel 2 aangeschaft, die stap voor stap verder gaat in de theorie. Maar allereerst wordt in deze cursus aandacht besteed aan de notatie van een partij.

