Being Nature, verdiep jouw eigen unieke verbinding met de natuur

GASSELTE, REGIO – In Het Wilde Weg organiseert op 18 februari in de omgeving van Gasselte een informatie- en kennismakingochtend over het nieuwe jaarprogramma Being Nature.

Er is een groeiend besef dat de mens steeds meer los is komen te staan van de natuur. De gevolgen hiervan worden steeds duidelijker. Veel mensen zijn dan ook op zoek naar een manier om de verbinding weer te herstellen of te versterken.

Tijdens het jaarprogramma Being Nature gaan we een jaar lang samen de natuur in. Gedurende twee kampeerweekenden en negen buitendagen gaan wij op zoek naar verbinding met de natuur, diersporen, eetbare wilde planten, stilte, verhalen en gesprekken. We maken struintochten, stiltewandelingen, lopen de zonsopgang en zonsondergang tegemoet en onderzoeken onze relatie met de wilde natuur. Onze ontdekkingsreis zal plaats vinden buiten in de natuur. We laten ons warmen door de zon, genieten van de lentebries, trotseren regen, wind en kou. We luisteren naar de verhalen van de vogels, gaan op zoek naar diersporen en brengen de magie weer terug in ons leven. We doen een ritueel rondom de zomer zonnewende, maken een kruidwis en brengen een dankbaarheidsoffer aan de Aarde. Eén dag maken we een lange kanotocht, het element water staat deze dag centraal.

Elke buitendag heeft een krachtdier als leidraad. We luisteren naar de magische verhalen van dit dier, gaan op zoek naar sporen, onderzoeken de leefwijze en misschien laat hij of zij zich wel zien tijdens onze struintocht. We verdiepen ons in het Deep Ecology denken waarin de mens onderdeel is van de natuur en waarin de planten, dieren en ook de rivieren levende entiteiten zijn met dezelfde rechten als wij mensen. Door middel van verhalen, rituelen en (meditatieve) oefeningen verkennen wij onze plaats binnen het grote geheel. Wat zijn de onderlinge relaties tussen dieren, planten, mensen en al het andere dat leeft op aarde? We onderzoeken hoe onze eigen verbinding is met de natuur. Wat willen we behouden, verdiepen en versterken? Wat willen we veranderen? Hoe kunnen we dit doen, welke stappen kunnen we hiervoor zetten? Tijdens de buitendagen is de warme lunch in het veld is veelal vooraf door Tim en Leah bereid, net als de verrassend lekkere tussendoortjes. Altijd met een wildplukingrediënt! Soms maken we gezamenlijk een lunch op een kampvuur. Het eten van eetbare wilde planten vergroot het besef dat jij je daadwerkelijk laat voeden door Moeder Aarde.

Gastdocenten

Gastdocenten als Rineke Dijkinga, Aaldrik Pot en Marlijn Nijboer verzorgen een deel van een dag. Zij nemen ons mee in een wereld, verhaal, onderwerp of thema waar zij in thuis zijn en maken ons hier deelgenoot van.

Locaties:

Tijdens onze struintochten gaan we naar verschillende natuurgebieden in Noord Nederland. Onder andere naar de omgeving van de Drentse Aa, de Ruiten Aa, het Lauwersmeer en de bossen rondom Gieten. De kampeerweekenden zijn op Schiermonnikoog en in Ravenswoud.

Informatieochtend

Om meer informatie te krijgen over het nieuwe jaarprogramma Being Nature en om kennis te maken met organiseert In Het Wilde Weg op 18 februari een informatieochtend in de omgeving van Gasselte. Je bent dan welkom bij het kampvuur en In Het Wilde Weg vertelt jou dan alles over Being Nature. Wij serveren dan wildplukthee, kampvuurkoffie en een heerlijke versnapering. Graag aanmelden via info@inhetwildeweg.nl. Voor meer informatie over het jaarprogramma Being Nature, aanmelden, data en prijzen kijk op www.inhetwildeweg.nl.

In Het Wilde Weg

In Het Wilde Weg verzorgt naast dit nieuwe jaarprogramma Being Nature onder andere een jaaropleiding Eetbare wilde planten, bijzondere kano- en natuurbelevingstochten door het mooie Drenthe en wildplukexcursies.

Ingezonden