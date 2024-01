DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Heede

Gisteravond of vannacht is tussen 18.00 en 01.40 uur bij een woning aan de Delphinstraße in Heede ingebroken. Hierbij werd onder anderen een koffer gestolen. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen.

Weener

Op 24 januari is om 9.50 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Kirchhofstraße een witte combi met kentekenplaten uit Leer aangereden. Een 87 jarige inwoonster van Weener vertelde de politie dat zij de auto had aangereden, maar dat ze geen contact met de eigenaar van de auto kon krijgen. Ook de politie kon de eigenaar niet achterhalen. Men verzoekt de gedupeerde de auto op nieuwe schade te onderzoeken en vervolgens contact op te nemen met de politie van Weener.

Jemgum

Tussen 28 januari 21.00 en vanmorgen 08.00 uur is bij een agrarisch bedrijf aan de Holtgaster Straße een blauwe tractor van het merk New Holland, model T 6120, met kenteken LER-JJ155 gestolen. Achter de tractor zat een rode voermengwagen van het merk Strautmann type 2401. De totale waarde is 80.000 euro. De daders zijn mogelijk in de richting van de Nederlandse grens gereden. Getuigen worden verzocht de politie van Jemgum te bellen.