DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Op 24 januari is om 11.50 uur op de parkeerplaats van het overdekt zwembad in Papenburg een ouder type grijze Mercedes beschadigd, doordat een inzittende van een auto er naast de deur van de passagierskant er tegenaan sloeg. De veroorzakers zijn weggereden, maar hebben zich later bij de politie gemeld. De politie is op zoek naar de eigenaar van de Mercedes en eventuele getuigen.

Weener

Zoals u op deze website kon lezen is zaterdag in een woning aan de Westerstraße een 37 jarige zwaargewonde man aangetroffen. Hij stierf korte tijd later aan zijn verwondingen. In verband hiermede is een 51 jarige inwoner van Weener aangehouden. Hij is gisteren in Leer voorgeleid en zit in voorarrest. Over de manier waarop het slachtoffer om het leven is gebracht en het motief van de daad is nog niets bekend.