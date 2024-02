Bijeenkomst voor ouders van zorgafhankelijke kinderen in Winschoten

WINSCHOTEN – Op woensdag 14 februari organiseert zaVie in samenwerking met Wilma Klaassen een bijeenkomst voor ouders van kinderen met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking. Het doel van de bijeenkomst is even op adem komen, van elkaar horen en in gesprek over – ook luchtige – onderwerpen waar je als ouder van een zorgafhankelijk kind mee te maken hebt. De bijeenkomst is ’s avonds van 19.30 tot 21.30 uur in Cultuurhuis De Klinker, Mr. D. U. Stikkerlaan 251 in Winschoten.

Als ouder van een kind met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking loopt het leven anders dan je had verwacht. Jouw kind is kwetsbaar en dat maakt jou als ouder kwetsbaar. Je wilt voor je kind zorgen, maar toch moet je de zorg ook uit handen geven en delen met – vaak lieve en toegewijde – anderen. Jij blijft echter altijd de spin in het web, de rots in de branding, de steun en toeverlaat, de trooster, eerste contactpersoon, keuzemaker, regelaar… over de dagelijkse zorg en over de zorg(en) van morgen. Wie en waar ben jij als ouder in dit verhaal? Wat houdt jou bezig? Uit je slaap? Of op de been? Dit en meer komt aan bod op woensdagavond 14 februari.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor ouders van alle leeftijden. Ook familieleden, zorgprofessionals en beleidsmakers zijn welkom. Deelname is gratis.

Meer informatie en aanmelden

Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht op de website van zaVie: https://zavie.nl/agenda/. Óf bij Wilma Klaassen, info@wilmaklaassen.nl. Bij haar kunnen belangstellenden zich ook (verplicht) aanmelden.

Over zaVie en Wilma Klaassen

zaVie (zorg en aandacht voor iedereen) zet zich als belangenbehartiger in de provincie Groningen in voor groepen inwoners die net iets meer zorg, aandacht en ondersteuning kunnen gebruiken: mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, chronisch zieken, senioren en hun naasten/mantelzorgers. Meer informatie: https://www.zavie.nl/.

Wilma Klaassen is moeder van drie volwassen kinderen, waarvan de jongste – Naomi – 24 uur per dag intensieve begeleiding nodig heeft. Daarnaast is ze maatschappelijk werker, oudercoach, spreker en gastdocent. Meer informatie: https://www.wilmaklaassen.nl/.

Ingezonden