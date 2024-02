Ouders van Geuko winnen hoger beroep in zaak tegen zorgverzekeraar

WINSCHOTEN – Begin januari vond in de rechtbank van Arnhem het hoger beroep plaats tussen Geuko van Lang en zorgverzekeraar a.s.r. De jonge Geuko lijdt sinds 2016 aan de zeldzame aandoening Acute Flaccid Myelitis (AFM). Door een ontsteking in het ruggenmerg treedt er binnen enkele dagen verlammingen op. Er bestaat een passende behandeling. Deze vindt plaats in Amerika, maar voldoet volgens de zorgverzekeraar niet aan het criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Daarmee werd besloten dat de therapie niet vergoed wordt. De rechter heeft nu anders geoordeeld en groen licht gegeven om de tiener voor behandeling naar het Kennedy Krieger Institute in Baltimore te laten gaan.

Eerdere uitspraken

Dat de strijd van het gezin lang is geweest, blijkt wel uit de eerdere pogingen die getracht zijn om de revalidatiebehandeling vergoed te krijgen. Zo zijn er jarenlang gesprekken gevoerd met zorgverzekeraar a.s.r. om de behandeling plaats te laten vinden. Toen bleek dat beide partijen verschilden van mening en er niet uitkwamen, werd er een kort geding aangespannen. Met de uitspraak van de voorzieningenrechter ging het gezin van Lang niet akkoord, waarop het hoger beroep volgde en deze keer met succes.

Defence for children

Tijdens het hoger beroep kreeg het jonge gezin de hulp van de organisatie Defence for Children. Zij hebben de zaak van Geuko gesteund met behulp van een brief, waarin diverse artikelen aangehaald werden. Waaronder artikel 3 Belang van het kind en artikel 6 Recht op leven en ontwikkeling. In deze artikelen staat te lezen dat de belangen van het kind de eerste overweging is bij alle maatregelen betreffende het kind. Ongeacht door wie deze maatregel getroffen wordt. Tevens is in artikel 6 te lezen dat vast staat dat de Staten die partij zijn, in de ruimst mogelijke mate de mogelijkheden tot overleven en de ontwikkeling van het kind waarborgen.

Toekomst voor Geuko

Nu de behandeling in het Amerikaanse Baltimore aanstaande is, wordt de ontwikkeling van Geuko uit de stilstand gehaald. Waar eerder gevreesd werd voor de grote gevolgen die stilstand met zich meebrengen, kan nu voorzichtig gedacht worden aan een toekomst.



Een onderdeel van de intensieve therapie ABRT die Geuko zal gaan volgen, is Functionele Elektro Stimulatie. Deze is gericht op verbetering van de motoriek tijdens de training. Los van ABRT zal er ook worden gewerkt aan het ontwennen van de beademingsmachine.

Ingezonden