Finale Ondernemersprijs Oost-Groningen staat in teken van AI én goede muziek

WINSCHOTEN – Op donderdagavond 8 februari vindt de zevende finale van de Ondernemersprijs Oost-Groningen plaats in de Klinker in Winschoten. De drie finalisten Ron Haans, Verbidak en Winteb uit Winschoten staan dan op het podium en strijden om de titel Ondernemersprijs Oost-Groningen 2024. Tijdens het avondvullende programma maakt de jury bekend wie de Ondernemersprijs Oost-Groningen wint. Wethouder Erich Wünker van de gemeente Oldambt reikt de prijs en het bronzen beeldje ‘De gouden toekomst’ aan de gelukkige winnaar uit.

Naast de prijsuitreiking staat het publiek een interactief en muzikaal programma te wachten met o.a. een optreden van Diederik Nomden, bekend van de Beatles tribute band The Analogues. Daarnaast gaat tech-expert Jarno Duursma met het publiek in gesprek over kunstmatige intelligentie (AI). De presentatie is in handen van Jan van der Meide.

Jarno Duursma

Jarno Duursma is een onafhankelijk technologie- expert, publicist, onderzoeker en spreker op het gebied van digitale technologie. Hij schreef vier boeken, onder andere over kunstmatige intelligentie, creatieve machines, deepfake technologie en blockchain. Jarno is veelvuldig te zien in dagbladen en landelijke media zoals EenVandaag, NOS, RTL4 en schrijft opinie-artikelen voor onder andere FD, NRC en Volkskrant.

Diederik Nomden

Diederik Nomden speelde in verschillende bands, maar hij is nu al bijna tien jaar actief als soloartiest. Onlangs bracht hij zijn derde album ‘Parrallel Universe’ uit. Met het luisteren van de muziek van Diederik voel je je weer even terug in de late jaren zestig of begin jaren zeventig.

Er zijn nog stoelen vrij!

Het is nog mogelijk om je aan te melden voor feestelijke finale van de Ondernemersprijs Oost-Groningen op 8 februari in de Klinker in Winschoten. Het programma gaat om 19.30 van start. Aanmelden kan via de website: www.ondernemersprijsoostgroningen.nl.

De Ondernemersprijs Oost-Groningen is een initiatief van de Ondernemerskring Oost-Groningen en de gemeente Oldambt.

Programma finale Ondernemersprijs Oost-Groningen 2024

Datum: donderdag 8 februari 2024



19.30 uur Inloop met koffie en thee

20.00 uur Welkom door presentator Jan van der Meide

20.10 uur Jan van der Meide interviewt de drie finalisten: Ron Haans, Verbidak en Winteb

20.50 uur Muzikaal optreden Diederik Nomden, frontman van Beatles tribute band The Analogues

21.00 uur Tech-talk met Jarno Duursma over kansen en bedreigingen AI (kunstmatige intelligentie)

21.40 uur Toelichting op jurybesluit

21.45 uur Uitreiking winnaar Ondernemersprijs Oost-Groningen 2024 en overhandiging beeldje ‘De Gouden toekomst’ door wethouder Economie Erich Wünker

22.00 uur Netwerkborrel

Locatie: Cultuurhuis de Klinker, Mr. D. U. Stikkerlaan 251, 9675 DG Winschoten

Ingezonden door gemeente Oldambt