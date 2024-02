Carnaval in Ter Apel ging vanmorgen van start met de optocht van de Bultruters

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 10 februari, 09.00 uur door John Havinga

VANDAAG AF EN TOE ZON | MORGEN WORDT DRUILERIG

We krijgen een droge zaterdag met af en toe zon en de middagtemperaturen komen te liggen rond 12 à 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak (2 Bft) en krimpt in de middag en avond naar het oosten. Vannacht wordt de bewolking geleidelijk dikker, maar het blijft nog droog. Het kwik zakt niet verder dan 6 à 7 graden.

Zondag wordt een druilerige dag: het is bewolkt en in de loop van de ochtend begint het te regenen. Als dat eenmaal is begonnen, zal het de rest van de dag van tijd tot tijd (mot)regenen. Dus niet echt geweldig weer voor buitenactiviteiten. Het wordt ongeveer 10 graden, bij een zwakke tot matige wind (2-4Bft) die eerst uit het oosten en later uit het zuidwesten komt.

Na het weekend wordt het eerst wat beter. Het ziet ernaar uit dat het maandag en dinsdag droog blijft en de neerslag die er wel valt, is bestemd voor de avonden en nachten. De zon laat zich ook nu en dan zien, bij temperaturen die komen te liggen rond 8 à 9 graden. Op woensdag en daarna is het weer wat zachter, maar ook wisselvalliger. We hebben waarschijnlijk tot en met regenachtig weer of buien, tot en met vrijdag. De temperatuur daarbij ligt tussen 10 en 12 graden.