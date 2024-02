WESTERWOLDE – De Stichting de Kracht Van Vriendelijkheid luidt de noodklok.

700 huishoudens en daarvan 300 kinderen leven in Westerwolde in armoede. Wij vinden dat onaanvaardbaar, omdat we dagelijks zien wat armoede doet met gezinnen en vooral met de kinderen uit deze gezinnen.

Iedere maand delen wij boodschappen pakketten uit aan gezinnen die in armoede leven. Op dit moment geven wij aan 40 gezinnen. Een druppel op de gloeiende plaat! Veel mensen hebben de prijsstijgingen gevoeld, maar voor gezinnen die van het absoluut minimum moeten rondkomen telt iedere euro voor tien.

Armoede heeft vele gezichten. Geen geld om de rit naar het ziekenhuis te maken, dus uitgestelde of geen behandelingen. Kinderen in de groei, waarvoor geen nieuwe kleding kan worden gekocht. De duurdere en vaak gezondere producten kunnen niet aangeschaft worden. Eenzaamheid ontstaat al jong, geen geld voor een cadeau voor het jarige klasgenootje, dus het kind wordt thuisgehouden. De constante stress van geldtekort kan leiden tot ziekten en psychische klachten. Alleen nog maar een greep uit de vele gevolgen van armoede.

We denken nog terug aan de acute ritten die we maakten, wanneer we hoorden dat een gezin met kinderen honger had. Of het ouder echtpaar, dat de deur angstvallig op een kier hield. Geen eten om het te redden tot de volgende dag. Natuurlijk gaan we dan rijden!

Wij kunnen dit allemaal niet doen zonder donateurs! Lieve mensen die een tas met boodschappen aan de deur afleveren. Mensen die een eenmalige of zelfs maandelijkse donatie doen. Mensen die met de buurt statiegeld blikjes en flessen ophalen. Wij verwachten een toename van gezinnen die zich bij ons aanmelden. En liever verkopen wij geen ‘nee’ en dat hebben we in de afgelopen maanden wel moeten doen.

Zou u willen helpen met houdbare boodschappen of een financiële donatie? Voor 10 euro per maand kunnen wij al een basispakket maken voor 1 gezin. Een schoolklas samen, een buurt samen, kunnen al heel veel statiegeld blikjes en flessen verzamelen. Wilt u nog meer betrokken zijn? Meldt u zich dan aan als vrijwilliger in ons gezellige team.

Meer van ons kan gezien worden op de facebookgroep Stichting De Kracht Van Vriendelijkheid.

Ingezonden door Anita Boom Van Doorn, Voorzitter Stichting De Kracht Van Vriendelijkheid

