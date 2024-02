Westerwolde verliest met ruime cijfers van koploper Peize

PEIZE – Op een troosteloze zondagmiddag op een achterafveld in Peize leed Westerwolde zondagmiddag 11 februari al weer de achtste nederlaag van het seizoen. Wel kan het uiteindelijke 6 – 1 verlies op zich de boeken in gaan als enigszins geflatteerd. Dit had vooral te maken met het feit dat Westerwolde een groot deel van de tweede helft met tien man verder moest, nadat Mark Geukes door scheidsrechter Jack Li op z’n tweede gele kaart werd getrakteerd en dus vervroegd kon gaan douchen. Hierna was er voor Westerwolde geen houden meer aan en kon de koploper met het minst aantal gespeelde wedstrijden, maar met de meeste punten, de score op simpele manier met nog drie doelpunten uitbouwen naar een 6 – 1 overwinning. En hoewel Westerwolde bij deze kentering van de wedstrijd dus al tegen een 3 – 1 achterstand aankeek, kon het tot op dat moment qua veldspel grotendeels prima weerstand bieden aan Peize. Maar soms hebben beslissingen van scheidsrechters enorme invloed op het verloop van een wedstrijd. Dat was ook nu het geval en daar was Westerwolde deze middag deels de dupe van.

Westerwolde liep na vier minuten eigenlijk al achter de feiten aan. Nadat een minuut daarvoor een eerste treffer van Peize wegens buitenspel was afgekeurd, wist Maurijn Timmer een toegekende strafschop na een overtreding van Mark Geukes binnen de beruchte lijnen – waarvoor hij z’n eerste gele kaart kreeg – hard en feilloos binnen te schieten: 1 – 0. Maar zoals vaker het geval is toonde Westerwolde ook nu weer de nodige veerkracht en was het dan ook Ben Ophof die in de 25e minuut na prima doorzetten van Julian Smid z’n tweede treffer van het seizoen kon binnentikken: 1 – 1. Lang konden spelers en aanhang van Westerwolde niet van deze gelijkmaker genieten, want in de 28e minuut liet doelman Bas Boonman van Westerwolde zich in de korte hoek verrassen door een geplaatst schot van Kelvin Wekema: 2 – 1. En als Frank Riks in de 35e minuut een unieke kans op een hernieuwde gelijkmaker had weten te benutten, was het misschien voor langere duur een wedstrijd gebleven. Alleen voor keeper Lennart Renkema van Peize schoof hij de bal juist langs de verkeerde kant van de paal. Echter, een “noodremmetje” van laatste man Rik te Velde leidde in de 38e minuut de ruststand in. Na de gegeven gele kaart door arbiter Li aan Te Velde werd de toegekende vrij trap door Simon Wekema langs de muur in de voor Boonman rechterbenedenhoek, al dan niet houdbaar, gemikt: 3 – 1. Naast deze derde tegentreffer was het ook jammerlijk dat Ben Ophof van Westerwolde op slag van rust met een schijnbare hamstringblessure het veld moest verlaten. Maar gelet op het spelbeeld gedurende het laatste deel van dit eerste bedrijf zou de tweede helft best nog wel eens een interessante kunnen worden.

Westerwolde, met topscorer René v.d. Laan in de ploeg voor Ben Ophof, begon dan ook vol goede moed en behoorlijk offensief aan de geplande inhaalrace. De ploeg van trainer Richard Streuding wist zich een aantal prima mogelijkheden te creëren, maar nauwkeurigheid in de afronding en prima keeperswerk van Renkema stonden de gewenste aansluitingstreffer in de weg. En toen was het minuut zestig. Een kleine overtreding van Mark Geukes aan de zijlijn voor de dug-outs zorgde voor een ommekeer in de wedstrijd wat het spelbeeld tot dusver betrof. Arbiter Li, die zich deze middag bij vlagen de belangrijkste man van het veld waande en regelmatig kleine overtredingen over het hoofd zag, greep (te) snel naar de gele kaart. Dit betekende dus een veldverwijdering voor Geukes, Westerwolde met tien man verder en over drie weken ook geen voetbal voor de rechtsback van Westerwolde. En het moge worden gezegd, als deze overtreding een gele kaart waard was, dan had de leidsman in dit verder faire duel nog wel twintig van dergelijke prenten kunnen tonen. En ondanks een aantal wissels was het daarna voor Westerwolde over en uit. Eerst was het Wilt Vlietstra die uit een corner geheel vrijstaand de 4 – 1 kon binnen koppen en in de 75e minuut was een hard schot van Jarco Westerhof hoog in het doel te machtig voor doelman Boonman van Westerwolde: 5 -1 . In de 84e minuut werd ook nog de lat van het doel van Westerwolde geteisterd en de gasten uit Vlagtwedde konden hier in dit deel van de wedstrijd moe gestreden weinig tot niets meer tegenover stellen. En toen de jeugdige goalie van Westerwolde in de 87e minuut finaal over een houdbaar schot heen dook, was het pleit definitief beslecht. Met een duidelijke 6 – 1 nederlaag kon de thuisreis van 60 lange kilometers aanvaard worden.

Nu afgelopen week de definitieve promotie- en degradatieregeling bekend is gemaakt, wordt het voor Westerwolde nog nadrukkelijker naar beneden kijken wat de stand op de ranglijst betreft. Door de nederlaag van vanmiddag staan de Vlagtwedders nog steeds op de elfde plaats, maar de ploeg heeft beduidend meer wedstrijden gespeeld dan de directe concurrenten. Prettige bijkomstigheid van deze speeldag is echter wel dat ook een aantal van deze concurrenten niet tot winst wist te komen. Voor Westerwolde de komende veertien dagen even geen competitievoetbal, maar wel over drie weken een andermaal belangrijke thuiswedstrijd. Op bezoek komt dan het Nieuw-weerdinger Titan. En onder het motto “Nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen” vanaf dan maar bezien in hoeverre er in de resterende twaalf competitiewedstrijden nog punten kunnen worden gesprokkeld.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Mark Geukes – Rik te Velde (65e min. Tex van Kalmthout) – Rudolf Riks – Elroy v.d. West (70 min. Wilco Huls) – Bart Nieland – Julian Smid – Kevin v.d. Laan – Sander van Hoorn (70 min. Joran Luijten) – Ben Ophof (46e min. René v.d. Laan) – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. J. Li uit Assen

Aantal toeschouwers: 125

Amusementswaarde: 6,5

Ingezonden door HJ Pleiter