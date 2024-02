Weekendoverzicht politie Emmen

EMMEN – Dit jaar gaat politie Emmen u regelmatig meenemen in hun werkzaamheden tijdens de weekenden. Het weekendjournaal wordt een klein overzicht van enkele bijzonderheden die in het weekend daarvoor afgespeeld hebben. De politie richt zich daarbij op het basisteam Zuidoost-Drenthe (Gemeente Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden).

Afgelopen weekend was het weer tijd voor Carnaval! Overal werd er uitbundig gefeest en genoten van de optochten. In ons werkgebied waren we onder andere te vinden in ‘Stiekelstad’, ‘Flintenstad’ en ‘Kainbongel Stad’. De sfeer was geweldig en er waren gelukkig weinig incidenten.

Naast het carnaval zijn er echter wel 205 meldingen binnengekomen waar we op terug willen blikken. Zo zijn er helaas 4 woninginbraken geweest in Sleen, Zwartemeer, Schoonoord en Nieuw-Amsterdam. Ook zijn er weer bestuurders betrapt op rijden onder invloed en andere verkeersovertredingen. Ook dit weekend werd 1 bestuurder betrapt terwijl deze geen rijbewijs had en werd een andere bestuurder betrapt terwijl deze reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Tot slot kon 1 bestuurder zijn rijbewijs inleveren omdat deze, na correctie, met 127km/u had gereden op een 70 weg. Tegen alle bestuurders is een proces-verbaal opgemaakt. Daarnaast waren er enkele incidenten in Emmen, waarbij verdachten zijn aangehouden.

Vrijdag vond in Emmen een incident plaats in de huiselijks sfeer. Agenten kregen melding van een ruzie in een woning waarop zij ter plaatse gingen. Ter plaatse bleek inderdaad een flinke ruzie geweest te zijn en waren er ruiten vernield. Na een korte zoektocht kon een 31-jarige man uit Emmen aangehouden worden.

Zaterdag kwam een soortgelijke melding binnen, ook dit keer uit Emmen. Agenten kregen melding dat een man zich in een woning bevond waar hij niet langer mocht komen. Om toegang tot de woning te krijgen was een ruit vernield. Agenten zijn ter plaatse gegaan maar troffen de man niet meer in de woning aan. De 35-jarige man uit Emmen kon na een korte zoekslag in de buurt aangehouden worden.

Beide verdachten zitten op dit moment nog vast en zullen zich bij de rechter moeten verantwoorden.

Gelukkig is er ook goed nieuws, want een vermissing in Exloo is snel opgelost en de vermiste persoon is weer terecht. We willen benadrukken dat het belangrijk is om bij vermissingen direct contact op te nemen met de politie, ook als het nog geen 24 uur is.

Zaterdag- op zondagnacht werden agenten gestuurd naar de Brinkenweg in Emmen. Een taxichauffeur had een vrouw aan boord die ineens klaagde over hevige pijn. Hierop stapte de chauffeur uit om hulp te verlenen. Terwijl de chauffeur dit wilde doen stapte een man ongezien de taxi in en pakte de portemonnee van de chauffeur. Toen de chauffeur dit door had vluchtte de man weg. De chauffeur ging er nog achteraan maar dit was tevergeefs. Eenmaal terug bij de taxi had ook de vrouw het hazenpad gekozen. De chauffeur heeft aangifte gedaan, de zaak is bij ons in onderzoek.

We willen iedereen bedanken voor het melden van deze incidenten en benadrukken dat jullie hulp van groot belang is. Samen zorgen we voor een veilige omgeving.

Bron: Politie Emmen