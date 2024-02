V.V. Veelerveen onderuit in Vinkhuizen

GRONINGEN – Hadden ze thuis bijna een punt gehaald tegen de Groninger Boys op 1 oktober jl., afgelopen zondag ging Veelerveen met 3-0 onderuit in Vinkhuizen. Enigszins geflatteerd, maar ze stonden opnieuw met lege handen. Mede doordat ze niet wisten te scoren.

In de eerste helft voetbalden ze best aardig. Groninger Boys voerde iets meer de boventoon, maar Veelerveen creëerde de 100%-kansen. Die ze niet wisten te benutten en dus was de stand nog 0-0 in de rust. De tweede overwinning in deze competitie leek dichtbij.

Echter toen ze na een minuut of 10 in de tweede helft onnodig balverlies leden in de verdediging, strafte Groninger Boys dit meteen af. En toen liepen ze achter de feiten aan.

Nadat Vester Spackman in het veld was gekomen voor Jesse Bergman, viel een kopbal met een boog over keeper Klungel in het doel en was het zowaar 2-0. En zo was een overwinning verder weg dan ooit.



Olaf Gijben kwam als extra spits in het veld voor de linksback Tim Kampshoff met als doel één of meer goals te forceren. Maar het doelpunt viel juist aan de andere kant, waardoor 3-0 uiteindelijk de eindstand was.



Ze zullen de vele kansen die ze wel krijgen, moeten zien af te maken, dan loopt een wedstrijd heel anders. Volgende week een inhaalwedstrijd: thuis tegen Engelbert.

Reinier Edens reisde mee naar de stad en maakte foto’s