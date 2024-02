Dag van het Park in 2024 in extra groot jasje

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 14 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGEN EN MOTREGEN | MORGEN EN VRIJDAG ZACHT

Het is een bewolkte woensdag en toch ook wel een vrij natte woensdag, want regelmatig valt er enige regen of motregen. Het regent niet heel hard, maar soms kan het een beetje druilerig worden en een totaal van 5 mm aan neerslag is (tot middernacht) best mogelijk. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met windkracht 3 tot 4, en bij vlagen windkracht 5.

Vanavond en vannacht is het allemaal iets droger al kan er ook dan nog wel wat regen vallen, morgenochtend is er weer meer kans op regen. Morgenmiddag is het daarna meest droog met een matige zuidenwind en een maximum tot 13 graden. Vanmiddag is het eerst nog 10 á 11 graden.

Vrijdag begint met wat regen en later is er dan een enkele bui en wat zon. Zaterdag is eindelijk een droge dag met ook minder wind. Maximum vrijdag ook rond 13 graden, zaterdag rond 9 graden. Na zondag is het ook een graad of 9, maar ook weer een beetje wisselvallig.