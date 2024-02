Weekendoverzicht politie Emmen

EMMEN – Dit jaar gaat politie Emmen u regelmatig meenemen in hun werkzaamheden tijdens de weekenden. Het weekendjournaal wordt een klein overzicht van enkele bijzonderheden die in het weekend daarvoor afgespeeld hebben. De politie richt zich daarbij op het basisteam Zuidoost-Drenthe (Gemeente Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden).

Afgelopen vrijdag ging de voorjaarsvakantie van start. Dit betekent voor veel mensen dat ze eropuit gaan om hun kunsten op de proef stellen in één van de vele skigebieden over de grens. Dit zien wij terug in het aantal meldingen, toch is er met 167 meldingen weer meer dan genoeg te melden.

We beginnen met een kleine uitstap naar donderdagavond.

Op de Meerstraat in Emmen werd een bezorger van zijn bezorgauto bestolen terwijl deze een bestelling afleverde. Deze waarschuwde gelijk de politie, waarop agenten er naar toe gingen. Er werd nog naar de auto gezocht, maar deze werd niet aangetroffen.

Terwijl agenten bezig waren met de aangifte en een buurtonderzoek kwam tot hun verbazing de auto weer de straat in rijden en reed de agenten voorbij. De bestuurder werd direct herkent en de agenten zetten de (korte) achtervolging in. Na een rondje in de wijk stopte de verdachte wederom op de Meerstraat en kon aangehouden worden. De 26 jarige man uit Emmen was niet in het bezit van een rijbewijs en bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Hij blies 755 ug/l. De man krijgt meerdere processen-verbaal en zal zich later moeten verantwoorden.

Rijden onder invloed, we blijven het (te) vaak tegenkomen.

Zo werd een bestuurder op vrijdagnacht op de Statenweg in Emmen betrapt, hij blies 415 ug/l. Dit was niet de eerste keer dat deze bestuurder betrapt werd. Bij recidive worden de straffen stapsgewijs hoger, de bestuurder mag zich opnieuw verantwoorden.

Even later ging een andere bestuurder in de fout op de Koolhoopstraat in Emmen. Na de nodige borrels stapte de bestuurder in zijn voertuig en reed bij de eerste bocht tegen een lantaarnpaal. Niet heel gek, de man blies als beginnend bestuurder maar liefst 885 ug/l. Dit is meer dan 10 keer de toegestane hoeveelheid. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Vrijdagavond werden agenten op de N378 bij Noord Sleen ingehaald door een auto die te hard reed. Na controle bleek ook deze bestuurder onder invloed te rijden en blies 430 ug/l.

Ook zaterdag was het raak. Ditmaal in #Valthermond aan de Valtherdijk. Een bestuurder was in de berm tegen een kei aangereden en vervolgens in een sloot beland. De beginnend bestuurder blies 180 ug/l, twee keer de toegestane hoeveelheid.

Zondag maakte een 51-jarige man uit Exloo het wel heel bont. We beginnen op de Holtstraat in Emmen. Aldaar werd de man betrapt op rijden onder invloed. Na een ademanalyse blies de man 800 ug/l. Veel te veel, waarop onder andere zijn rijbewijs is ingevorderd.

Als iemand onder invloed heeft gereden, krijgt deze altijd een rijverbod mee. Het aantal uur hangt af van het aantal ug/l dat iemand blaast. Dit is een extra misdrijf mocht iemand besluiten weer te gaan rijden. Dit wordt ook uitgereikt als bij iemand het rijbewijs is ingevorderd.

Hier trok onze bestuurder zich weinig van aan, want enige tijd later kwam er opnieuw een melding binnen. In Exloo was iemand onder invloed tegen een boom aangereden, de sleutels waren door een omstander afgepakt. Ter plaatse bleek het opnieuw onze bestuurder te zijn. De man is aangehouden en mocht opnieuw blazen, ditmaal blies hij maar liefst 975ug/l. Naast het rijden onder invloed worden ook processen-verbaal opgemaakt voor het rijden terwijl het rijbewijs is ingevorderd en rijden tijdens het rijverbod, daarnaast heeft hij ook nog een verkeersongeval veroorzaakt wat een verzwarende omstandigheid is.

In dit soort gevallen horen wij vaak de vraag: ‘Maar waarom is zijn auto niet gelijk bij de eerste keer in beslag genomen?’. In dit geval is dat antwoord heel simpel, als iemand voor het eerst betrapt is met drank op achter het stuur en er zijn daarnaast geen verdere omstandigheden (denk aan een zware aanrijding), dan is er geen wettelijke basis om een auto direct in beslag te nemen.

Er is natuurlijk meer te benoemen dan alcohol in het verkeer:

In Emmen is vrijdag een man aangehouden nadat hij de buurman mishandeld had met een tafelpoot. De man zorgde voor overlast door afval te verbranden in zijn tuin. De buurman zei hier iets van waarop deze mishandeld werd.

In Exloërveen vond zaterdagavond op de Boermastreek een lelijke aanrijding plaats. Een bestuurder kreeg pech met zijn voertuig en kwam op de rijbaan tot stilstand. Een andere bestuurder zag de auto niet staan en reed vol in de zijkant van de auto met pech, de bestuurder kon net op tijd opzij springen. De auto die tegen de auto met pech was aangereden vloog vervolgens in brand. De bestuurder van dit voertuig is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

We sluiten af met een waarschuwing. We zien het aantal woninginbraken weer toenemen, onder andere bij bewoners die met vakantie zijn. Op onder andere www.politie.nl zijn meerdere tips te vinden over inbraak preventie. Ziet u iets verdachts? Doe altijd melding, ook bij twijfel. Bij verdachte situaties mag u altijd 112 bellen.

Bron: Politie Emmen