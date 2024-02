IJsbeerdag in WILDLANDS

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 22 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND ZWARE WINDSTOTEN | NA VANDAAG MINDER WIND

Voorlopig is het vandaag relatief rustig met af en toe wat zon en een enkele bui, maar in de loop van de middag neemt de kans op buien toe. De wind is vanochtend matig uit zuidwest tot zuid en draait bij naar zuid tot zuidoost. De temperatuur stijgt naar 11 of 12 graden.

Maar het wordt uiteindelijk een gure dag want vanavond wordt het behoorlijk regenachtig met windkracht 5 tot 6, en later in de avond en rond middernacht maken wij kans op zware windstoten. Vlagen van 80 of 90 km/uur zijn mogelijk en dat kan problemen op de weg geven door afbrekende takken. Gaandeweg de nacht neemt de wind vrij snel af en morgen hebben we nog windkracht 4 tot 5. Het is dan licht wisselvallig met regelmatig een beetje zon en soms een bui, de middagtemperatuur is morgen 7 á 8 graden.

In het weekend houdt dat plaatje aan met opklaringen en soms een bui, met de meeste kans op een paar buien vanaf zaterdagvond tot zondagochtend. Maxima die twee dagen rond 8 graden. Begin volgende week is het licht wisselend met maandag misschien eerst wat regen en later droog weer en daarna wat zon en een bui. Middagtemperaturen begin volgende week rond 11 graden.