Container met bouwafval vat vlam in Emmen

EMMEN – Omstreeks 20.35 uur is aan de Van Schaikweg in Emmen een container in brand geraakt.

Op het terrein van het voormalige Fletcher hotel ontstond brand in een container met bouwafval. Tijdens het blussen van het vuur was korte tijd sprake van hevige rookontwikkeling. De brand was snel onder controle.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Bron en foto’s: Nieuwsdienst Focus.