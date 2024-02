Weekendoverzicht politie Emmen

EMMEN – Dit jaar gaat politie Emmen u regelmatig meenemen in hun werkzaamheden tijdens de weekenden. Het weekendjournaal wordt een klein overzicht van enkele bijzonderheden die in het weekend daarvoor afgespeeld hebben. De politie richt zich daarbij op het basisteam Zuidoost-Drenthe (Gemeente Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden).

Ook dit weekend was het weer raak in het verkeer met alcohol.

Vrijdag gingen twee bestuurders de mist in. Eén bestuurder was betrokken bij een kleine aanrijding op de Noordbargerweg in Emmen. Agenten onderwierpen beide bestuurders aan een blaastest waarbij één een positieve uitslag gaf. De bestuurster blies 750 ug/l waarop haar rijbewijs werd ingevorderd.

Een andere bestuurster viel vrijdag ook door de mand nadat zij veel te hard reed op de Hondsrugweg in Emmen. Agenten klokten haar op 98 km/u waar 50 km/u toegestaan is. Toen zij het voertuig aan de kant wilde zetten had de bestuurster andere ideeën en ging er vandoor. Na een korte achtervolging zag ze in dat dit geen goed idee was en stopte haar auto. Ook zij bleek te veel gedronken te hebben, met 755 ug/l was ook zij haar rijbewijs kwijt.

Zaterdag werd in Nieuw-Buinen een bestuurder betrapt. Agenten controleerden de bestuurder welke onder invloed bleek te rijden, hij blies 365 ug/l en kan een proces-verbaal verwachten.

Tot slot veroorzaakte in Emmen op de N381 een bestuurder van een personenauto een kleine aanrijding met een lijnbus. Zoals bij elke aanrijding worden de bestuurders dan onderworpen aan een blaastest. De bestuurder van de personenauto bleek te veel op te hebben en blies 355 ug/l.

Vrijdagavond kregen agenten melding van een vervelend persoon aan de Baander in Emmen. Iemand bonkte op deuren en weigerde te vertrekken. De persoon bleef weigeren, ook nadat agenten er waren en hem vorderden om te vertrekken. Hierop werd de persoon aangehouden en kon met enkele bekeuringen het bureau weer verlaten.

Vrijdagavond kwam er een melding binnen van een woninginbraak in Nieuw-Amsterdam. De bewoners kwamen thuis van vakantie en troffen hun woning doorzocht aan. Dit bleek de eerste van een reeks inbraken in Nieuw-Amsterdam en Zwartemeer te zijn. In totaal zijn er 6 inbraken in deze plaatsen gepleegd. Veelal ontdekt door bewoners die terug kwamen van vakantie of een dagje weg.

Zaterdagmiddag kregen agenten een melding op de Torflang in Emmen. Op deze locatie straalde een GPS tracker van een gestolen fiets uit. De fiets werd, samen met een scooter die ook gestolen bleek te zijn, in een garagebox aangetroffen. De eigenaar van de garagebox werd ter plekke aangehouden. De zaak is nog in onderzoek.

Ook is er zaterdag in een kantine op de Tweede Boerwijk in Erica ingebroken. Er bleek een deur open gebroken te zijn, waarop de politie gebeld werd. Agenten troffen binnen niemand meer aan, maar zagen wel iets bijzonders. Blijkbaar hadden de inbrekers zelf ook geen goed gevoel aan de inbraak overgehouden want zij hadden op een tafel een excuus boodschap geschreven… Er is nog schade, mochten de daders echt veel spijt hebben dan is het wel zo netjes om op zijn minst de schade te vergoeden.

Zondagnacht werden agenten in verband met een autobrand naar de Kersspellaan in Emmen gestuurd. Al snel werd duidelijk dat het een brandstichting betrof. Getuigen hebben iemand weg zien lopen bij het voertuig. De brandstichting is in onderzoek.

Zondagochtend vond op de N381 in Aalden een zwaar ongeluk plaats. Er kwamen meldingen binnen over een eenzijdig ongeluk. Alle hulpdiensten gingen met spoed naar de plek van het ongeluk. Bij aankomst bleek de bestuurder helaas al overleden te zijn. Bij heftige meldingen zoals dit ongeluk wordt altijd het ‘Team Collegiale Ondersteuning’ ingezet. Dit is een team die uit getrainde collega’s bestaat die in gesprek gaan en ondersteuning bieden aan collega’s als zij daar behoefte aan hebben.

Zondag- op maandagnacht kregen agenten melding van geluidsoverlast aan het Braakhekkeplein in Emmer-Compascuum. Dit betrof een adres waar vaker overlastmeldingen vandaan kwamen. Er waren al waarschuwingsgesprekken geweest en meerdere bekeuringen uitgeschreven. Omdat dit niet heeft geholpen is er nu opnieuw een proces-verbaal opgemaakt en is de geluidsinstallatie in beslag genomen.

Bron: Politie Emmen