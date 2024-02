Provinciale seniorenconferentie over veilig en (bestaans)zeker ouder worden

HOOGEZAND – Op woensdagmiddag 13 maart 2024 organiseert de provinciale belangenbehartiger zaVie in samenwerking met de ouderenbonden KBO en PCOB de seniorenconferentie ‘Ai, had ik dat geweten …’. Tijdens deze conferentie staan de veiligheid en bestaanszekerheid van senioren centraal. Door boeiende sprekers worden deze onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken belicht. Praktische tips zullen hierbij niet ontbreken! De conferentie vindt plaats in het Kielzogtheater in Hoogezand. Deelname is gratis.

Hoe vaak hoor je niet iets waarvan je denkt ‘Ai, had ik dat geweten … dan had ik dit of dat heel anders aangepakt’. Of denk je juist: ‘Heb ik me daar nou zo ongerust over gemaakt?’. Het zijn vaak onderwerpen die raken aan veiligheid en bestaanszekerheid, onderwerpen die de basis zijn van een prettig leven, nu en in de toekomst.

Veiligheid en bestaanszekerheid

Hoe zit het bijvoorbeeld met Kunstmatige Intelligentie, ook wel Artificial Intelligence of AI genoemd? Je hoort er steeds vaker over en we maken er al veel gebruik van. Maar wat brengt AI in ons dagelijks leven? Welke voorbeelden zijn er? Is het een verbetering? Kunnen we het vertrouwen?

En misschien iets dichter bij huis: hoe zit het met de veiligheid van onze computer en telefoon? Digitale fraude en ‘hacken’ komen regelmatig in het nieuws voorbij. Hoe groot is het risico hierop? Wat kun je zelf doen om het te voorkomen?

De andere onderwerpen die aan bod komen, hebben betrekking op het leven zelf. Hoe houden we hier de regie over? Als we ouder worden, in de laatste fase, maar ook na ons overlijden? Hoe helpt een (levens)testament hierbij?

En welke mogelijkheden zijn er als het leven (financieel) niet zo makkelijk voor je is? Iedere gemeente heeft eigen regelingen voor het ondersteunen van inwoners. Een aantal hiervan komt voorbij.

Praktische informatie en aanmelden

De conferentie is op woensdagmiddag 13 maart in het Kielzogtheater, Gorecht Oost 157 in Hoogezand. Inloop is vanaf 13.00 uur en het programma begint om 13.30 uur. Dit zal bestaan uit een plenair deel én twee rondes met interactieve (praktische!) deelsessies.

Deelname aan de conferentie is gratis, maar in verband met de organisatie en catering is aanmelden verplicht. Dit kan tot 11 maart via seniorenconferentie@zavie.nl. Vermeld hierbij de naam (of namen) van de deelnemer(s).

Meer informatie over de conferentie, het programma én de sprekers is te vinden op www.zavie.nl/agenda/seniorenconferentie-2024/.

