Deelnemers Westerwolde Bosloop rennen door de Sellinger bossen

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 2 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

REDELIJK WEEKEND | MORGEN 13 GRADEN

We zijn begonnen aan een redelijk weekend want er zijn vrij vaak zonnige perioden. Maar het is zo goed als droog want buien bewegen later vandaag vooral over het westen van het land. Er kan bij ons later vandaag of vannacht weliswaar een enkele bui vallen, maar de meeste tijd is het droog en de temperatuur komt vandaag in de opklaringen tot ca. 11 graden, en morgen is de maximumtemperatuur zelfs 13 graden. Vandaag is er een matige wind uit zuid tot zuidoost, morgen is er een zwakke tot matige wind en die draait dan naar het oosten tot noordoosten. Minimumtemperatuur vannacht rond 6 graden.

Voor volgende week mogen we maandag rekenen op een droge dag met een zwakke wind en af en toe zon bij 11 graden. Dinsdag en woensdag is er een óóstenwind en dan dringt wat koudere lucht op. Daardoor is er meer bewolking en is er die dagen dan ook kans op wat regen.

Later in de week brengt die oostenwind wat drogere lucht en dus meer zon, en middagtemperaturen rond 8 graden. ’s Nachts kan het dan dalen naar 1 tot 3 graden, met kans op nachtvorst aan de grond.