Westerwolde opnieuw niet opgewassen tegen fysiek sterk Titan

VLAGTWEDDE – Nadat Westerwolde begin oktober van het vorig jaar in Nieuw-Weerdinge niet opgewassen was tegen Titan, leden de Vlagtwedders ook zondagmiddag 3 maart in eigen huis een duidelijke nederlaag tegen dezelfde ploeg.

Hoewel het er voor rust nog niet naar uitzag, kon er door scheidsrechter Lemmen uit Assen na negentig minuten voetballen een 3 – 0 overwinning voor de Nieuw-Weerdingers op het wedstrijdformulier worden genoteerd. En als de gasten met name in de tweede helft iets zorgvuldiger met de vele kansen waren omgesprongen, had er uiteindelijk nog een totaal andere stand in de boeken kunnen staan. Neemt niet weg dat ook Westerwolde in het tweede bedrijf een aantal mogelijkheden had om tot scoren te komen. Maar zoals dat dit seizoen vaker het geval is, waren de mannen van trainer Richard Streuding ook in dit duel aanvallend onmachtig. En als de tegenstander dan op vrij simpele wijze wel tot scoren komt, dan weet je dat je als Westerwolde de komende weken gelet op de stand op de ranglijst nog nadrukkelijker naar beneden moet blijven kijken.

Hoewel Titan in het eerste bedrijf van deze wedstrijd optisch de betere ploeg was, vielen er voor beide ploegen voor rust weinig tot geen reële scoringsmogelijkheden te noteren. Aan beide kanten werd er hard gewerkt, een overtredinkje links en rechts werd niet geschuwd en voor beide keepers gemiddeld dus weinig werk aan de winkel. En zo kon arbiter Lemmen beide ploegen en hun begeleiding na vijfenveertig minuten dan ook met de bekende brilstand naar de thee sturen.

Maar in de 48e minuut was het dan wel raak. Met een hoge bal werd Roy Super namens Titan de diepte in gestuurd en vrij voor doelman Bas Boonman rondde hij deze uitgelezen kans wel op de goede manier af: 0 – 1. Een hoewel Westerwolde uit alle macht probeerde de gelijkmaker te forceren, kwam de thuisploeg niet verder dan een bekeken kopbal van aanvoerder Rudolf Riks. Met een uiterste krachtsinspanning wist doelman Poede van Titan de bal echter uit het doel te tikken. Een vlammend afstandsschoot van Julian Smid ging net over het doel van de tegenstander. En toen Titan via Jos Smidt in de 69e minuut de 0 – 2 scoorde was het over en uit voor Westerwolde. Ondanks verwoede pogingen de stand een enigszins draaglijker aanzien te geven, hield de verdediging van Titan relatief gemakkelijk stand. En toen Patrick Luiten in de 92e minuut ook nog de 3 – 0 voor Titan liet aantekenen vond scheidsrechter Lemmen, die vier gele kaarten nodig had om het duel in goede banen te leiden, het welletjes. Hij liet niet meer aftrappen en derhalve konden de manschappen van trainer Goeree op verdiende wijze drie punten op hun conto bijschrijven.

Door deze nederlaag zakte Westerwolde één plaats op de ranglijst. En in de wetenschap dat met nog elf wedstrijden te spelen op dit moment sowieso vijf punten moeten worden goedgemaakt om een veilige negende plaats op de ranglijst te bewerkstelligen, volgt er nu de komende weken een aantal cruciale duels tegen respectievelijk Engelbert en Weerdinge. Om in de race te blijven voor klassenbehoud of het ontlopen van directe degradatie zullen er de komende wedstrijden de nodige punten moeten worden gesprokkeld, te beginnen volgende week zondag in en tegen Engelbert. De wedstrijd onder de rook van Groningen begint om 14.30 uur

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Wilco Huls – Tex van Kalmthout – Rudolf Riks – Elroy v.d. West (80 min. Joran Luijten) – Bart Nieland – Julian Smid – Kevin v.d. Laan – Sander van Hoorn (40 min. Merijn te Velde) – René v.d. Laan – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. P. Lemmen uit Assen

Aantal toeschouwers: 125

Amusementswaarde: 6,5

Ingezonden door HJ Pleiter

