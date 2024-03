Wethouder Wietze Potze opent samen met twee leerlingen CBS de Verrekijker

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 6 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LANGZAAM WAT ZON | MORGEN EN VRIJDAG ZONNIG

Het is vanochtend de meeste tijd nog bewolkt maar het is droog en er zijn al enkele opklaringen. Vanmiddag worden dat er meer maar er blijven ook nog bewolkte perioden, vanavond is het vrij helder. De maximumtemperatuur is niet hoog met een graad of 8, de wind is vanmiddag zwak tot matig uit het oosten, windkracht 2 tot 3.

Vannacht en morgen neemt die oostenwind wat toe en wordt morgen windkracht 4 tot 5. Heldere perioden en bewolking gaan elkaar afwisselen en het is ook morgen niet warm, met maxima van 7 of 8 graden. De minimumtemperatuur voor komende nacht is ongeveer 2 graden.

Vrijdag is echt een zonnige dag maar ’s nachts is het ook helder. Dat geeft minima van 0 of +1, met op veel plaatsen vorst aan de grond en een beetje ijs op de auto. Overdag is het dus mooi weer maar aan de frisse kant, maximum vrijdag 8 á 9 graden. In het weekend wordt het ’s middags ongeveer 11 graden maar zaterdag is er nog kans op nachtvorst, zondag komt er meer bewolking en dan is er ook kans op een kleine bui.

En ook begin volgende week is een buitje mogelijk, met vrij veel bewolking en gematigde temperaturen.