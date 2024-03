Voorbereidingen verwijdering bovenbouw Britanniaklap beginnen om 8.00 uur

OUDE PEKELA – De voorbereidingen van de takelwerkzaamheden beginnen aanstaande dinsdag om 08.00 uur en zoals het er nu naar uitziet beginnen de takelwerkzaamheden rond 09.00 uur. Dit alles onder voorbehoud van tegenslagen.



De kapotte houten bovenbouw van de Britanniaklap over het Pekelder Hoofddiep in Oude Pekela wordt komende dinsdag uit veiligheidsoverwegingen verwijderd. In die bovenbouw is onlangs een scheur ontdekt, waardoor de veiligheid in het geding is. Deze week zijn er stutten onder de bovenbouw geplaatst in voorbereiding op de verwijdering van de bovenbouw. Het bovengedeelte van de brug wordt met een hijskraan weggehaald. Door de werkzaamheden is de Hendrik Westerstraat ter hoogte van de Britanniaklap het grootste gedeelte van de dag afgesloten



Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak van de schade aan de brug is. De Britanniaklap is uit voorzorg afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Als de bovenbouw is weggetakeld is de brug weer toegankelijk voor het verkeer.

Ingezonden