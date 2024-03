Muziektheatervoorstelling rondom Nirvana in de Klinker

WINSCHOTEN – 5 april a.s. is het precies dertig jaar geleden dat Kurt Cobain het leven liet. In de voorstelling die donderdag 25 april in De Klinker staat, draait het voor 100% om het levensverhaal van Cobain. Een ‘platte tribute’ is het dus niet bepaald. Maar meer een muzikaal/ verhalende ode aan een bloemrijk verleden, inclusief de pareltjes die door NIRVANA zijn gemaakt en gespeeld.

Vanaf eind februari tot en met mei trekt de muziektheatervoorstelling ‘Nirvana’s MTV Unplugged in New York’ door Nederland. Onder regie van Aike Dirkzwager en met teksten van Don Duyns. Op het podium staan dan zanger-gitarist Jan de Witte (die naast deze voorstelling Nederland onveilig maakt als Blanko), actrice/zangeres/ celliste Esther Lindenbergh (Zij werd afgelopen zomer nog bewierookt vanwege haar optreden op De Parade) en tot slot een live band. Op donderdag 25 april staat de voorstelling in Cultuurhuis De Klinker. In 1993 was de legendarische grungeband Nirvana op het hoogtepunt van hun roem en in datzelfde jaar werden ze uitgenodigd om op te treden in de serie ‘Unplugged’ van MTV.



Legendary Albums Live presenteert onder regie van Aike Dirkzwager, een indringende remake van een van de meest iconische optredens uit de moderne rockgeschiedenis. Een avond Nirvana, waarin naast het indringende levensverhaal van Cobain ook de hits van ‘Nevermind’ en ‘In Utero’ als ‘Smells Like Teen Spirit’ een plek verdienen.



Op 18 november betrad Nirvana het podium van Sony Music Studios in New York City, waar ze een set speelden die de muziekgeschiedenis in zou gaan. Naast eigen werk speelden ze ook covers waaronder David Bowie’s ‘The Man Who Sold the World’, dat naadloos paste bij de toon van de rest van de show – uitgekleed, rauw en emotioneel geladen. De stem van frontman Kurt Cobain was in topvorm en zijn optreden was gevuld met een gevoel van kwetsbaarheid en pijn dat altijd al het kenmerk van zijn songwriting was. Helaas zou het optreden van Unplugged een van Nirvana’s laatste zijn. Slechts vijf maanden later werd Cobain dood aangetroffen in zijn huis in Seattle, wat het tragische einde betekende van een van de meest invloedrijke bands van de jaren negentig.



Jan de Witte (voorheen 3JS, sinds 2019 verder als Blanko) wordt geflankeerd door actrice/ celliste Esther Lindenbergh. Zij excelleerde afgelopen jaar onder meer op De Parade met een stuk over Frieda Belinfante. Deze ‘one woman musical’ vertelt het waanzinnige levensverhaal van Frieda Belinfante: verzetsheld, cellist, queer vrouwenliefhebber en de eerste vrouw ooit die haar eigen symfonieorkest dirigeerde. De Volkskrant was er lyrisch over.



Don Duyns ( o.a. eerder betrokken bij Hollandia, Huis aan de Amstel, Rotheater, Growing up in Public en DNA) tekende voor de tekstuele inhoud en werkte voor de totstandkoming van het stuk nauw samen met de eveneens gepokt en gemazelde regisseur Aike Dirkzwag.

